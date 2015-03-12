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۲۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۵۱

نماینده پارلمان عراق:

آمریکا از دستاوردهای به دست آمده آشفته شده است

آمریکا از دستاوردهای به دست آمده آشفته شده است

یکی از نمایندگان پارلمان عراق با اشاره به موضع دمپسی درباره نفوذ ایران آن را نشانه ناخرسندی واشنگتن از پیروزی های به دست آمده از سوی نیروهای مردمی با حمایت ایران دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، هلال السهلانی عضو کمیته روابط خارجی مجلس عراق گفت: نگرانی آمریکا از افزایش نفوذ ایران در عراق در شرایط کنونی که نیروهای امنیتی و مردمی در حال جنگ هستند بی مورد است به ویژه که آمریکا به راحتی می تواند حضور نیروهای ایرانی در عراق را کشف کند.

وی افزود: تعداد مشاوران نظامی ایران از تعداد انگشتان دست فراتر نمی رود در حالی که ۴۰۰۰ مستشار آمریکایی در عراق حضور دارند.

السهلانی تاکید کرد: نگرانی از افزایش نفوذ ایران در عراق و عدم جدیت در آشتی ملی و عدم بازگشت آوارگان پس از آزادی مناطق آنها بی مورد و شگفت آور است.

وی افزود: ایران اولین کشور کمک کننده به عراق علیه داعش بود و در عراق حضور نظامی ندارد. آمریکا از پیروزی های به دست آمده با ایفاگری نقش از سوی ایران آشفته است.

السهلانی تاکید کرد: افول نقش ائتلاف بین المللی در درگیری ها در جنگ علیه داعش مبهم و سئوال برانگیز است. آشتی ملی که آمریکا از آن دم می زند اولویت اساسی دولت عراق است.

کد مطلب 2516811

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