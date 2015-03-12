آمریکا از دستاوردهای به دست آمده آشفته شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، هلال السهلانی عضو کمیته روابط خارجی مجلس عراق گفت: نگرانی آمریکا از افزایش نفوذ ایران در عراق در شرایط کنونی که نیروهای امنیتی و مردمی در حال جنگ هستند بی مورد است به ویژه که آمریکا به راحتی می تواند حضور نیروهای ایرانی در عراق را کشف کند.

وی افزود: تعداد مشاوران نظامی ایران از تعداد انگشتان دست فراتر نمی رود در حالی که ۴۰۰۰ مستشار آمریکایی در عراق حضور دارند.

السهلانی تاکید کرد: نگرانی از افزایش نفوذ ایران در عراق و عدم جدیت در آشتی ملی و عدم بازگشت آوارگان پس از آزادی مناطق آنها بی مورد و شگفت آور است.

وی افزود: ایران اولین کشور کمک کننده به عراق علیه داعش بود و در عراق حضور نظامی ندارد. آمریکا از پیروزی های به دست آمده با ایفاگری نقش از سوی ایران آشفته است.

السهلانی تاکید کرد: افول نقش ائتلاف بین المللی در درگیری ها در جنگ علیه داعش مبهم و سئوال برانگیز است. آشتی ملی که آمریکا از آن دم می زند اولویت اساسی دولت عراق است.