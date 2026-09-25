صعود نوشاد عالمیان به مرحله یک هشتم نهایی

به گزارش خبرنگار مهر از ناپویا، مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت های انفرادی تنیس روی میز بیستمین دوره بازی های آسیایی ۲۰۲۶ صبح امروز (جمعه سوم مهر) در سالن اسکای تویوتا شهر ناگویا پیگیری شد و طی آن نوشاد عالمیان برابر پانگ یو ان از سنگاپور به برتری ۴ بر صفر رسید.



در این مسابقات نیما عالمیان موفق شد ۱۱ بر ۶، ۱۳ بر ۱۱، ۱۱ بر ۴ و ۱۱ بر ۸ حریفش را شکست دهد و به مرحله یک هشتم نهایی این مسابقات راه پیدا کند.



در رقابت های امروز (جمعه سوم مهر) تنیس روی میز ملی پوشان ایران، ابتدا تیم دوبل بنیامین فرجی و آرین غفاری با شکست برابر قزاقستان از دور مسابقات کنار رفتند اما تیم دوبل نوشاد و نیما عالمیان با برتری برابر دیگر تیم دوبل قزاقستان راهی مرحله یک هشتم نهایی شدند که در این مرحله باید به مصاف تیم دوبل هنگ کنگ بروند. ستایش ایلوخانی هم با شکست برابر حریف ژاپنی از دور مسابقات کنار رفت.



هدایت تیم تنیس روی میز مردان ایران برعهده جمیل لطف الله نسبی است و هدایت تیم بانوان را سیما لیموچی برعهده دارد. علیرضا خلیلی نیا نیز به عنوان سرپرست تیم های ملی تنیس روی میز ایران را همراهی می کند.