شهرستان شبستر در بحث پیش گیری از اعتیاد کارنامه درخشانی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید کاشانی در نشست روسای هیات های ورزشی آذربایجان شرقی و تجلیل از قهرمانان ورزش شهرستان شبستر اظهار داشت: ورزش را عامل ایجاد نشاط و شادابی و امید و نیز یکی از مهمترین شاخصهای کسب سلامتی در بین مردم است.

وی افزود: شهرستان شبستر در بخش های مختلف خصوصا فرهنگی و هنری از شهرستانهای پیشرو بوده و است و در بخش خیرین ورزشی یار در استان و حتای شمالغرب کشور حرف اول را می زند.

کاشانی در ادامه بیان داشت: در سال ۹۳ بیش از ۷۰۰ میلیارد ریال در بخشهای مختلف در شهرستان هزینه شده است که بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال آن توسط خیرین هزینه شده است.

فرماندار شهرستان شبستر میانگین سرانه فضاههای ورزشی شهرستان شبستر را جلوتر از برنامه پنجم توسعه در کشور دانست و افزود: قبل از انقلاب تنها یک سالن در شبستر وجود داشت ولی در حال حاضر ۱۲ سالن ورزشی شهری و پنج سالن ورزشی روستایی برای ۹ شهر وجود دارد که سرانه فضاهای ورزشی به ۱.۳ دهم متر مربع رسیده است.

وی شهرستان شبستر را جزو شهرستانهای سفید در خصوص بحث اعتیاد دانست و افزود: شهرستان شبستر حداقل ترین مشکلات اجتماعی را دارد ولی این مقوله موجب نمی شود از عوامل پیشگیری و آگاهی رسانی غافل باشیم.

در نشست روسای هیاتهای ورزشی آذربایجانشرقی و تجلیل از قهرمانان ورزش شهرستان شبستر، سید محمد شروین اسبقیان مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجانشرقی، سردار نصرتی مشاور عالی استاندار و دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر آذربایجانشرقی، روسای هیاتهای ورزشی استان، روسای هیاتهای ورزشی شهرستان شبستر حضور داشتند و از ۱۵ ورزشکار برتر در میادین بین المللی و جهانی و ۱۵۰ ورزشکار قهرمان کشوری تجلیل و قدردانی شد.