دریافت پول از مردم برای ایجاد فضای سبز ظلم بزرگی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سلیمانی پور ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در صورتی که کل پساب های فاضلاب را به سازمان پارک ها و فضای سبز اصفهان اختصاص دهند دیگر برای توسعه فضای سبز و آبیاری درختان موجود احتیاجی به آب زاینده رود و چاه های آب نیست.

وی حفاظت از باغ های مردم به منظور محافظت از فضای سبز استان اصفهان را یکی از برنامه های محوری و اصلی این سازمان عنوان کرد و افزود: یکی از اقداماتی که در محافظت از فضای سبز انجام می گیرد حفاظت از درختان و فضای سبز باغات مردم است به طوری که اگر به فرض یک یا چند درخت بر اثر خشکسالی در معرض نابودی است آن درختان را خریداری کرده در عین اینکه بار آن درخت به خود مالک تخصیص می یابد.

مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: با توجه به تحقیقات انجام گرفته هر هکتار جنگل و درختکاری سبب جذب ۳ هزار کیلوگرم گرد و غبار می شود و ۲ هزار و ۵۰۰ کیلو گرم رطوبت در فضا ایجاد می کند و ۳ هزار کیلوگرم دی اکسید کربن و سرب را از بین می برد و ۲ و نیم تا ۳ هزار کیلوگرم اکسیژن تولیدمی کند.

وی ادامه داد: در همین راستا تنها با اختصاص پساب کامل به این سازمان می‌توانیم فضای سبز را توسعه دهیم و آلودگی را از اصفهان دور کنیم.

سلیمانی پور خبر داد: ۲۷۶ پروژه در راستای توسعه فضای سبز شهری و مناطق استان اصفهان پیش بینی می شود.

وی به طرح خرید اکسیژن اشاره کرد و گفت: در راستای اجرای این طرح درختان در معرض خشک شدن در باغات مردمی را خریداری کرده و در جهت بارور کردن آن تلاش می کنیم.

مدیر عامل سازمان پارک و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: همیاران سبز را در راستای توسعه فضای سبز فعال کردیم.

وی گفت: در سال ۵۴ ، سطح اکولوژیکی فضای سبز شهرداری و باغات مردم در مجموع به ۲۲ هزار هکتار می رسید در سال ۸۶ این رقم به ۱۴ هزار و نیم هکتار رسید و اکنون به ۵ هزار و ۲۱۲ هکتار رسیده است.

سلیمانی پور اعلام کرد: اگر به داد باغات نرسیم سیر فضای سبز به قهقرایی می‌رسد.

وی با اظهار اینکه آمارهای عجیب و غریبی در خصوص فضای سبز و چمن سطح استان اظهار کرد: آمارها به گونه ای است که اعلام شده به دلیل ۳۰ هزار هکتار فضای سبز ۳۰۰ میلیون متر مکعب آب مصرف می شود در صورتی که کل سطح اکولوژیست فضای سبز موجود استان ۵ هزار و ۲۱۲ هکتار است و برای نگهداری آن در حدود ۵۰ میلیون متر مکعب آب مصرف می شود.

سلیمانی پور بیان داشت: مثلا برای کوه صفه که بالغ بر یک میلیون و ۹۸۵ هزار هکتار فضای سبز دارد در حدود ۲۰ میلیون متر مکعب آب مصرف می شود.

وی خاطرنشان کرد: نزدیک به ۵۰۰ نوع چمن وجود دارد که از بین این تنوع، چمن هایی انتخاب شده که ده روز یکبار به آب احتیاج داشته باشد.