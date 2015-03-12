حججی رئیس هیئت دوچرخه سواری استان قم شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات هیئت دوچرخه سواری قم با هدف تعیین رئیس جدید این هیئت بعد از ظهر پنج شنبه در سالن کنفرانس اداره کل ورزش و جوانان استان قم برگزار شد.

در این مجمع که به ریاست خسرو قمری رئیس فدراسیون دوچرخه سواری کشورمان و با حضور حسن عابدی مدیر کل ورزش و جوانان قم و محمد کمیجانی مدیر امور استان‌های فدراسیون دوچرخه سواری برگزار شد محمد کاظم حججی به عنوان تنها نامزد احراز ریاست این هیوت مورد تایید اعضای مجمع قرار گرفت.

حججی از مجموع ۱۷ رای اعضای مجمع با کسب ۱۲ رای به مدت ۴ سال مسئولیت هیئت دوچرخه سواری استان قم را بر عهده گرفت و ۵ رای سفید نیز به گلدان جمع آوری آرا انداخته شد.

علاوه بر ریاست فدراسیون دوچرخه سواری و مدیر کل ورزش و جوانان قم، حججی به عنوان سرپرست پیشین هیئت، سمیرا رستمی به عنوان نایب رئیس، جواد عابدینی به عنوان نماینده باشگاه‌ها، علی نیک به عنوان نماینده باشگاه‌ها، علیرضا تنباکویی به عنوان نماینده ورزشکاران و سعید غریب نیا به عنوان نماینده ورزشکاران در این مجمع حق رأی داشتند.

آرزوی تنباکویی به عنوان نماینده ورزشکاران، جعفر مدرسی به عنوان نماینده مربیان، سکینه باباخانی به عنوان نماینده مربیان، مصطفی امینی و سمیرا واعظی به عنوان نماینده داوران، حسین دوعلی، ناصر نظری و جلال سعادتمند به عنوان نماینده توابع و رضا فروزان به عنوان نماینده آموزش و پرورش دیگر اعضای دارای حق رأی بودند.

محمدکاظم حججی از چهره‌های با سابقه و پیشکسوتان ورزش دچرخه‌سواری قم است که سوابق روشنی در این رشته در ابعاد همگانی، حرفه‌ای و قهرمانی این رشته را در کارنامه دارد و از رکاب‌زنان موفق قم به شمار می‌رفته است.

حججی از سال ۱۳۷۰ فعالیت ورزشی خود را در رشته دوچرخه‌سواری آغاز کرد و حضور در میادین مختلف لیگ‌های دسته اول و بر‌تر باشگاه‌های کشور، مسابقات بین‌المللی و قهرمانی کشور را تجربه کرده و چند مرحله نیز به اردوی آماده‌سازی تیم‌ ملی‌ دوچرخه سواری دعوت شده است.

جهانبخش نجف‌زاده رئیس پیشین هیئت دوچرخه سواری قم در حالی تابستان امسال از سمت خود استعفا کرده که هنوز یک سال از دوره ریاست وی باقی مانده بود.

وی که در تیرماه سال ۱۳۹۰ در مجمع انتخاباتی هیئت دوچرخه سواری مسئولیت ریاست این هیئت را بر عهده گرفت و در مجمع انتخابات این هیئت از جمع ۱۴ رأی اعضای مجمع این هیئت، تمام آرا را به خود اختصاص داد اما پیش از پایان دوره چهار ساله استعفا کرد.