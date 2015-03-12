به گزارش خبرنگار مهر، حسن عابدی در مجمع انتخابات هیئت دوچرخه سواری که بعد از ظهر پنج شنبه با حضور رئیس فدراسیون دوچرخه سواری در قم برگزار شد اظهار داشت: در نظر داریم رشته دوچرخه سواری قم را با همکاری هیئت جدید، احیا کرده و بعد همگانی این رشته را در قم بیش از گذشته مورد توجه قرار داده و تقویت کنیم.
وی افزود: رشته دوچرخه سواری در بخش بانوان با محدودیتهایی مواجه بوده که این محدودیتها به دلیل عرق فرهنگی و مذهبی مردم قم و عدم وجود فضای مناسب برای فعالیت بانوان دوچرخه سوار بوده است اما سعی بر آن داریم که شرایط مناسب و امن در دوچرخه سواری بانوان قم فراهم کنیم تا دغدغه علاقمندان به این رشته در بخش بانوان نیز رفع شود.
مدیرکل ورزش و جوانان قم گفت: دوچرخه سواری قم باید در ردههای سنی پایه مورد توجه قرار گیرد و فعال شود و بدین منظور، تدوین برنامههای مسابقاتی متعدد و استعدادیابی در ردههای سنی پایه و با همکاری اداره کل آموزش و پرورش اجتناب ناپذیر است.
عابدی با اشاره بر نقش فعالیتهای فرهنگی هیئتهای ورزشی بیان داشت: کمیتههای فرهنگی باید در هیئتهای ورزشی نقشی پررنگتر و شایستهتر ایفا کنند چنان که به گفته وزیر ورزش و جوانان، شعار ما شعار ورزش پاک، فرهنگی و معرفتی است و ترویج فرهنگ باید در تمامی هیئتهای ورزشی رونق گرفته و در دستور کار قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره برنامههای مالی هیئتهای ورزشی قم عنوان کرد: از هیئتهای ورزشی قم خواستهایم که تقویم سال ۹۴ خود را تدوین کنند و برنامه جدیدی را برای برگزاری جلسات و کارگروههای تخصصی هیئتهای ورزشی پیش از پایان امسال اجرایی کردهایم و برنامههای مالی هیئتهای ورزشی قم بر اساس خروجی همین کارگروهها تعیین میشود.
مدیرکل ورزش و جوانان قم تصریح کرد: تصویب برنامههای عملیاتی و اعتبارات مورد نیاز هیئتهای ورزشی بخشی از فعالیتهای این کارگروههای تخصصی است که با دعوت از مسئولان هیئتهای ورزشی مربوطه و استماع طرحها و بررسی عملکرد آنها انجام میشود.
عابدی خاطرنشان کرد: تخصیص اعتبارات هیئتهای ورزشی در دو بازه زمانی ۶ ماهه در نظر گرفته شده اعتبارات هیئتهای ورزشی قم پیش از موعد معمول واریز میشود چنان که پیش از این در ابتدای سال واریز اعتبار انجام نمیشد اما در نظر داریم در آغاز سال ۹۴ اعتبارات را برای هیئتها واریز کنیم تا این هیئتها برای برنامههای خود در ۶ ماه نخست سال ۹۴ مشکلی نداشته باشند.
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