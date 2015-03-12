به گزارش خبرنگار مهر، خسرو قمری بعد از ظهر پنج شنبه در مجمع انتخابات هیئت دوچرخه سواری استان قم اظهار داشت: توجه به همگانی شدن دوچرخه سواری، اولویت اصلی این فدراسیون است و در بخش بانوان نیز باید در چارچوب مسائل مذهبی و فرهنگی، فضا برای رشد بانوان علاقمند فراهم شود.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری گفت: امسال در مسابقات دوچرخه سواری بخش کوهستان قسمت بانوان در بازی‌های آسیایی اینچئون تنها ۸ ورزشکار زن حضور داشتند و اطمینان دارم اگر ما بتوانیم در این بخش نماینده داشته باشیم در سطح آسیایی و حتی بین المللی نتایج خوبی می‌گیریم.

قمری بیان داشت: به طور کلی رشته‌های بی‌ام ایکس و کوهستان جزو رشته‌های آسیایی و المپیکی است که در مورد آنها غفلت صورت گرفته و باید از این پس روی آن‌ها سرمایه گذاری کنیم و بر همین اساس قصد داریم سال آینده مسابقات بی‌ام ایکس قهرمانی کشور را برای نخستین بار برگزار کنیم و با توجه به نوپا بودن شاخه بی‌ام ایکس در دوچرخه سواری ایران، هر استانی که این بخش را با جدیت پیگیری کند می‌تواند پایگاه بی‌ام ایکس ایران شود.

وی عنوان کرد: تأسیس یک باشگاه منسجم و قدرتمند دوچرخه سواری در قم ضروری است چنان که تیم پتروشیمی تبریز در سال گذشته یک و نیم میلیارد تومان به واسطه کسب عناوین مختلف بین المللی درآمد داشته بنابراین سرمایه گذاری در دوچرخه سواری صرفا هزینه نیست و می‌تواند درآمد خوبی نیز داشته باشد.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری اظهار داشت: بزرگ‌ترین کارخانه ساخت دوچرخه کشور در آینده نزدیک توسط یک شرکت چینی در قطب صنعتی قم احداث می‌شود و همین شرکت چینی یک باشگاه دوچرخه سواری در رشته کوهستان نیز ایجاد کرده و با توجه به قرار گرفتن این کارخانه در قم، دوچرخه سواری قم باید از این ظرفیت به نحو احسن استفاده کند.

قمری تصریح کرد: قم از نظر فرهنگی شهری غنی و مذهبی است و این ظرفیت را دارد که خوراک فرهنگی به سایر استان‌ها بدهد و این آمادگی را داریم که هیئت دوچرخه سواری استان قم محور فعالیت‌های فرهنگی هیئت‌های دوچرخه سواری سراسر کشور باشد و حوزه فرهنگی این فدراسیون را در اختیار خود بگیرد.

وی افزود: رشته دوچرخه سواری چه در قم و چه در نقاط مختلف کشور باید به سمت خصوصی سازی و خودکفایی برود و روسای هیئت‌های دوچرخه سواری سراسر کشور باید از ظرفیت دستگاه‌های دولتی مرتبط نظیر شهرداری‌ها یا مجاز بودن اختصاص یک درصد از اعتبارات دولتی به ورزش استفاده کنند.