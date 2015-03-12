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۲۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۵۳

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری خبر داد:

بزرگ‌ترین کارخانه ساخت دوچرخه کشور در قم احداث می‌شود

بزرگ‌ترین کارخانه ساخت دوچرخه کشور در قم احداث می‌شود

قم - رئیس فدراسیون دوچرخه سواری از احداث بزرگ‌ترین کارخانه ساخت دوچرخه کشور در قطب صنعتی قم خبر داد و گفت: این کارخانه در آینده نزدیک توسط یک شرکت چینی در قم ایجاد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو قمری بعد از ظهر پنج شنبه در مجمع انتخابات هیئت دوچرخه سواری استان قم اظهار داشت: توجه به همگانی شدن دوچرخه سواری، اولویت اصلی این فدراسیون است و در بخش بانوان نیز باید در چارچوب مسائل مذهبی و فرهنگی، فضا برای رشد بانوان علاقمند فراهم شود.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری گفت: امسال در مسابقات دوچرخه سواری بخش کوهستان قسمت بانوان در بازی‌های آسیایی اینچئون تنها ۸ ورزشکار زن حضور داشتند و اطمینان دارم اگر ما بتوانیم در این بخش نماینده داشته باشیم در سطح آسیایی و حتی بین المللی نتایج خوبی می‌گیریم.

قمری بیان داشت: به طور کلی رشته‌های بی‌ام ایکس و کوهستان جزو رشته‌های آسیایی و المپیکی است که در مورد آنها غفلت صورت گرفته و باید از این پس روی آن‌ها سرمایه گذاری کنیم و بر همین اساس قصد داریم سال آینده مسابقات بی‌ام ایکس قهرمانی کشور را برای نخستین بار برگزار کنیم و با توجه به نوپا بودن شاخه بی‌ام ایکس در دوچرخه سواری ایران، هر استانی که این بخش را با جدیت پیگیری کند می‌تواند پایگاه بی‌ام ایکس ایران شود.

وی عنوان کرد: تأسیس یک باشگاه منسجم و قدرتمند دوچرخه سواری در قم ضروری است چنان که تیم پتروشیمی تبریز در سال گذشته یک و نیم میلیارد تومان به واسطه کسب عناوین مختلف بین المللی درآمد داشته بنابراین سرمایه گذاری در دوچرخه سواری صرفا هزینه نیست و می‌تواند درآمد خوبی نیز داشته باشد.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری اظهار داشت: بزرگ‌ترین کارخانه ساخت دوچرخه کشور در آینده نزدیک توسط یک شرکت چینی در قطب صنعتی قم احداث می‌شود و همین شرکت چینی یک باشگاه دوچرخه سواری در رشته کوهستان نیز ایجاد کرده و با توجه به قرار گرفتن این کارخانه در قم، دوچرخه سواری قم باید از این ظرفیت به نحو احسن استفاده کند.

قمری تصریح کرد: قم از نظر فرهنگی شهری غنی و مذهبی است و این ظرفیت را دارد که خوراک فرهنگی به سایر استان‌ها بدهد و این آمادگی را داریم که هیئت دوچرخه سواری استان قم محور فعالیت‌های فرهنگی هیئت‌های دوچرخه سواری سراسر کشور باشد و حوزه فرهنگی این فدراسیون را در اختیار خود بگیرد.

وی افزود: رشته دوچرخه سواری چه در قم و چه در نقاط مختلف کشور باید به سمت خصوصی سازی و خودکفایی برود و روسای هیئت‌های دوچرخه سواری سراسر کشور باید از ظرفیت دستگاه‌های دولتی مرتبط نظیر شهرداری‌ها یا مجاز بودن اختصاص یک درصد از اعتبارات دولتی به ورزش استفاده کنند.

کد مطلب 2516996

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