تمامی برنامه ها در کردستان باید براساس سندآمایش تهیه و اجرا شود

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری امروز پنج شنبه در یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی استان که در سالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد، با بیان اینکه دستورکار این جلسه بررسی سند آمایش سرزمین استان است، گفت: از اواخر سال ۸۹ و اوایل سال ۹۰ کار مطالعات سند آمایش استان به عنوان سند بالادستی انجام شد.

وی عنوان کرد: برنامه آمایش استان سندی برای تحقق توسعه پایدار و فضایی است که مجموعه اهداف، راهبردها، سیاست ها و برنامه های اجرایی بخش های دولتی و غیر دولتی(عمومی خصوصی و تعاونی) استان را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی در برمی گیرد.

وی ادامه داد: این سند در چارچوب چشم انداز و در تعامل با سطوح استانی، ملی و جهانی با رویکرد توسعه گرا و مشارکت جو تهیه و تدوین شده است.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان به اهداف این سند اشاره کرد وافزود: دستیابی به سندی که سازمان فضایی منسجم و کارآمدی را برای دستیابی به توسعه پایدار استان در چارچوب توسعه ملی و مبتنی بر اصول مصوب آمایش سرزمین ارائه کند، از جمله مهمترین اهداف تهیه این سند است.

ازهاری بیان کرد: کارآیی و بازدهی اقتصادی، ملاحظات امنیتی و دفاعی، گسترش عدالت اجتماعی و تعادل های منطقه ای، حفاظت محیط زیست و احیای منابع طبیعی، رفع محرومیت ها به خصوص در مناطق روستایی کشور و تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد در کشور از اهداف تهیه و تدوین سند آمایش استان است.

وی عنوان کرد: تمامی برنامه های اجرایی سطح استان بعد از تصویب سندآمایش استان باید در چارچوب این سند تهیه و اجرایی شود.

وی اظهارداشت: این سند بعد از تصویب در شورای برنامه ریزی استان باید در شورای مطنقه ای و سپس در شورای کشوری به عنوان سند بالادستی برای استان به تصویب برسد تا قابلیت اجرا پیدا کند.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان گفت: کار مطالعات برنامه آمایش به شرکتی که شناخت کامل و جامعی از پتانسیل ها و ظرفیت ها وتنگناهای استان داشت، واگذار شد.

ازهاری ادامه داد: سه سوال اساسیکه در تهیه سند آمایش استان مطرح شده شامل کردستان در حال حاضر چه موقعیتی دارد؟، استان به کجا می رود؟ و استان چگونه آمایش می شود؟، است.

وی عنوان کرد: طی چند سال اخیر در مراحل مختلف و جلسات متعدد شورای برنامه ریزی و آمایش استان گزارش هایی در خصوص روند کار مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است.

وی اظهارداشت: دو نفر از صاحب نظران و نخبگان استان که در سطح کشور هم چهره ای برجسته هستند شامل دکتر شاهویی و دکتر مردوخی بر کار شورای آمایش نظارت داشتند.