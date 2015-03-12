به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان پس از پیروزی یک بر صفر شامگاه پنجشنبه تیمش برابر استقلال به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی گفت: قبل از شروع بازی با آقای قلعه نویی صحبت کردیم و موضوع صحبت ما هم گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بود. ما به شهدا مدیون هستیم.

وی افزود: بازی در نیمه اول پایاپای بود. طبیعی هم بود چرا که ما با تیمی بازی می کردیم که نام بزرگی دارد و به اندازه کافی محبوب هست. در این شرایط به جوانان ما فشار وارد می‌شود. آنها نفرات بسیار خوبی داشتند. اما در نیمه دوم سعی کردیم مالکیت توپ را در اختیار بگیریم و مراقب خط حمله استقلال باشیم. ضمن اینکه خودمان مراقب بودیم که از ضد حملات استفاده کنیم. در 20 دقیقه پایانی هم تحت فشار بودیم.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران خاطر نشان کرد: امروز یکی از روزهای سخت زندگی من بود. برایم سخت بود که به احترام هواداران بایستم و تیم را هدایت کنم. بعد از خدا و خانواده‌ام تمام زندگی ام را مدیون استقلال و هواداران این تیم هستم. برخلاف اینکه می گویند فضای رقابتی هست اما من به سمت قلعه نویی رفتم و نشان دادم که کاملا رفیق هستیم.

وی افزود: به قله رسیدیم اما حفظ این موقعیت خیلی سخت است. در رسیدن به صدر جدول من تنها نبوده و همیشه گفته ام که تیم پشتیبانی به من خیلی کمک می کند و جا دارد از همه آنها تشکر کنم.

منصوریان ادامه داد: البته کاری که من مقابل استقلال انجام دادم و فقط روی نیمکت نشستم حرفه ای نبود اما به خاطر هواداران استقلال که همیشه به من احترام گذاشته اند روی نیمکت نشستم. اجازه بدهید این بار احساس من بر منطق غلبه کند.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران خاطرنشان کرد: اگر ما فوتبال کشی نکنیم و فوتبال را مقابل بقیه رشته ها قرار ندهیم قطعا مردم به ورزشگاه می آیند. همه باید تلاش کنند که فضایی که بعد از بازی ایران با آرژانتین وجود داشت دوباره حفظ شود. فضایی که تماشاگران به ورزشگاه نمی آیند فقط در تهران رخ می دهد. این اتفاق فقط برای هواداران استقلال و پرسپولیس رخ داده است و نمی دانم چه اتفاقی است.

علیرضا منصوریان در مورد وقفه ای که در بازی به خاطر بستن وسایل سنجش تست بدنی بازیکنان به وجود آمد گفت: ما این کار را در 25 بازی قبلی(لیگ ایران و آسیا) هم انجام داده بودیم اما این بار فکر کنم امیرحسین صادقی متوجه این موضوع شد. ما از این طریق سطح آمادگی بازیکنان را می سنجیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع بازی خوبی را از استقلال و نفت شاهد بودیم. استقلالی ها در دقایق پایانی تیم ما را تحت فشار قرار دادند و با آوردن عمران زاده به خط حمله به فکر رسیدن به گل بودند که ما هم یک بازیکن را مامور مهار او کردیم. با این حال در دقایق پایانی بازی می توانست مساوی شود که بازیکنان ما اجازه این کار را به حریف ندادند.