کمبود آب روستائیان خراسان رضوی را مجبور به مهاجرت کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی مزروعی عصر پنجشنبه در پانزدهمین جلسه شورای اسلامی خراسان رضوی که در هتل طرقبه مشهد برگزار شد اظهار کرد: مهاجرت روستائیان در مشهد و خراسان رضوی به دلیل نبود منابع ابی چشمگیرتر از سایر نقاط كشور است.

وی با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت منابع آب و خاک کشور در جهت اهداف نظام و تعالی کشور به صورت منطقی استفاده کرد افزود: سرمایه گذاری در زمینه منابع آبی ضروری است.

وی افزود: در همین راستا افرادی كه توانایی مدیریت و استفاده صحیح از کشاورزی و منابع آبی را ندارند نباید جامعه را دچار التهاب و مردم را از سرمایه‌گذاری در این بخش ناامید کنند.

مدیرکل جهادکشاورزی خراسان‌رضوی اذعان كرد: به منظور مدیریت صحیح و كارآمد در منابع آبی باید تمام متولیان حوزه کشاورزی همسو با هم عمل کرده و از ظرفیت منابع آب و خاک با برنامه ریزی و به شكل هدفمند استفاده كنند.



مزروعی در ارتباط با اهمیت وجود منابع آبی در روستاها گفت: با وجود اینكه در اکثر روستاهای کشور تمام امکانات رفاهی از جمله برق، گاز و راه فراهم شده است اما به دلیل نبود آب ساكنین خود را از دست می دهند همچنین بهره‌برداری یک طرفه از منابع آب و خاک باعث مشکلات متعددی در این روستاها شده است.



وی تصریح كرد: متاسفانه یك از مدیریت های ناكارآمد در بخش كشاورزی استفاده غیر اصولی از آب‌ های زیرزمینی است به طوریكه میزان چاه‌های حفر شده به بیش از دو برابر افزایش یافت.



وظیفه اصلی جهاد كشاورزی تامین غذای سالم برای مردم است



مدیر کل جهادکشاورزی خراسان‌رضوی یادآور شد: اصلی‌ ترین وظیفه در افق ۱۴۰۴ به عهده جهاد کشاورزی است چرا که وظیفه اصلی تامین غذای سالم برای مردم را بر عهده دارد كه اساس سلامت جامعه را نیز تشکیل می ‌دهد.



وی در ادامه به تسهیلات پرداختی بانک ‌ها اشاره كرد و گفت: بانک ها بر اساس قوانین خود موظف هستند تا در مقابل پرداخت وام به مردم وثیقه دریافت کنند در نتیجه نمی‌ توانند به کسی که پشتوانه مالی ندارد وام پرداخت کنند.



مزروعی با بیان اینكه امسال میزان ذخایر جو، ذرت و سویا خراسان رضوی در طول تاریخ کشور بی‌ نظیر بوده اضافه كرد: همچنین ۵۰۰ هزار تن علوفه سهمیه داشتیم که ۵۰ درصد آن جذب شده است.



وی ادامه داد: در سال گذشته، ۱۳ میلیارد تومان اعتبار به بخش آبیاری اختصاص دادیم و بیش از ۸۰ میلیارد تومان نیز در همین سه ماهه اخیر صرف ارائه طرح کردیم.



مدیر كل جهاد كشاورزی خراسان رضوی اذعان كرد: امسال ۱۲۰ میلیون تومان اعتبار برای اصلاح باغات انگور خراسان رضوی و ۱۰۰ میلیارد تومان برای لوله‌گذاری اختصاص یافت.



جبران كمبودهای مالی گلخانه ها تا ۶ ماه آینده



وی در ارتباط با وضعیت گلخانه های استان نیز عنوان كرد: یك هزار هکتار سهمیه بهره‌وری از آب را برای گلخانه‌ها قرار دادیم اما صندوق توسعه ملی همکاری لازم را برای اجرا انجام نمی‌دهد لذا تلاش می شود تا شش ماه آینده کمبود مالی در گلخانه ها را رفع كنیم.



مزروعی تاكید كرد: لازمه اجرای طرح ‌های الگوی کشت مطابقت با واقعیت‌های علمی آن است كه براساس قرارداد تنظیم شده با سازمان نقشه‌ برداری مقرر شد اراضی باغی و زراعی با ۳۶۰ لایحه اطلاعاتی از طریق نقشه طی سه سال طراحی شوند