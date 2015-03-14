علی رفیعی کارگردان برگزیده شد/ «سقراط» نمايش برتر از نگاه منتقدان

به گزارش خبرنگار مهر، کانون ملی منتقدان تئاتر ایران طی مراسمی که در آن گردهمایی حمایت از هنرمندان بیمار نیز برپا شد، برگزیدگان سال 92 خود را در بخش‌های مختلف معرفی کرد.



برگزیدگان تئاتر سال 92 از نگاه کانون ملی منتقدان تئاتر به شرح ذیل معرفی شدند:



بهترین چهره پردازی



ماریا حاجیها برای نمایش «سقراط»



بهترین آهنگساز



سیاوش لطفی برای نمایش «سقراط»



بهترین نمایش کودک و نوجوان



نمایش «به کفشات نگاه کن» به کارگردانی حمیدرضا ملاحسینی



بهترین خبرنگار سال



مرجان سمندری از «مجله نمایش»



بهترین طراحی لباس



ادنا زینلیان برای نمایش «سقراط»



بهترین طراحی صحنه



رضا مهدیزاده برای نمایش «سقراط»



بهترین بازیگر زن



گلاب آدینه برای نمایش «سیندرلا»



نگار عابدی برای نمایش «هیپوفیز»



بهترین بازیگر مرد



فرهاد آییش برای نمایش «سقراط»



بهنام تشکر برای نمایش «دختر یانکی»



بهترین نمایشنامه نویس



جلال تهرانی برای نمایشنامه «سیندرلا»



بهترین کارگردانی



علی رفیعی برای نمایش «یرما»



بهترین نمایش



نمایش «سقراط» به کارگردانی حمیدرضا نعیمی