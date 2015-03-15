نوروز فرصتی مناسب برای تقویت گردشگری كوير/آمادگی کمپ‌ كويری شهداد

محمد جهانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اينكه برخی از مناطق استان کرمان ظرفیت مساعدی برای گردشگری طبیعی دارند که منطقه شهداد از آن جمله است، اظهار داشت: كوير شهداد در ايام نوروز و حتی ديگر ایام محلی مناسب برای کویرنوردی و برگزاری تورهای سفری است .

وي اظهار داشت: برگزاری برنامه های مختلف در سالهای اخير همچون تورهای شترسواری، رصد ستارگان و تورهای ویژه گردشگری در بافت تاریخی شهداد موجب توسعه صنعت گردشگري در اين بخش شده است.

جهانشاهی به آمادگی کمپ‌ كويری شهداد اشاره كرد و ادامه داد: اين كمپ داراي ۳۴ آلاچيق، سرويس بهداشتي، سكو رصد ستارگان و... است كه هرساله ميزبان تعداد كثيری از مسافران و گردشگران نوروزی است.

وي در پايان تصریح كرد: دفاتر خدمات مسافرتی استان در ايام نوروز آماده خدمات رسانی به مسافران نوروزی و اجرای تورهای مختلف از جمله تور ويژه شهداد هستند.