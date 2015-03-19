به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت دانشگاه زوریخ، این دانشگاه با هدف آشناکردن مردم جهان با حقوق اسلامی که یکی از بزرگترین نظامهای حقوقی معاصر است یک نشریه الکترونیکی راه اندازی نموده است.

در این نشریه الکترونیکی درباره حقوق اسلام و ابعاد آن و تاریخ و خصوصیات و ویژگیهای آن بحث می‌ شود و محققان می توانند مقالات خود را در این نشریه الکترونیکی منتشر کنند.

موضوعات حقوقی که در این نشریه بدان پرداخته می شود شامل حقوق بشر، حقوق اساسی در اسلام، حقوق زنان، قوانین اساسی کشورهای اسلامی، بانکداری اسلامی، حقوق اقلیتها و سایر موضوعات مرتبط است.

در این نشریه دانشمندان سراسر جهان می توانند مقالات خود را ارائه دهند و دانش خود را به اشتراک بگذارند.

علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل ejimel@rwi.uzh.ch ارتباط برقرار کنند.