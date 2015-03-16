مداخله های سیاسی نساجی را به گل نشاند/ جویبار قطب خاویار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید هادی حسینی شامگاه دوشنبه در دومین نشست رسانه ای با خبرنگاران در سالن شهرداری قائم شهر به وضعیت فعلی نساجی قائم شهر اشاره و اذعان داشت: در سالهای دور شش هزار نفر در نساجی مشغول به کار بودند در حالی که جمعیت آن زمان قائم شهر ۱۳ هزار نفر بود ولی با جمعیت ۳۰۰ هزار نفری فعلی این شهرستان نباید بدنبال نساجی گذشته بود.

نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: مداخله های شدید سیاسی حوزه نساجی را به گل نشاند ولی با کار گروهی مسئولان شهری و نمایندگان حقوق بازنشستگان پرداخت شد و نساجی رو به احیا قرار گرفته است.

خط رنگرزی نساجی راه اندازی می شود

حسینی با اشاره به اینکه پس از ۱۰ سال برای نخستین بار کارگران مظلوم نساجی پاداش دریافت کردند، افزود: حدود ۷۰۰ کارگر در سه شیفت مشغول به کار هستند و بناست با راه اندازی خط رنگرزی این کارخانه گام مهم در توسعه حوزه نساجی برداشته شود.

وی با بیان اینکه تفرقه ای در حوزه استانی در بین نمایندگان و مسئولان وجود ندارد، گفت: همه بر این موضوع واقف اند که بحث راه مهمترین شریان اصلی در توسعه هر کشوری است و نمایندگان استان با جدیت پیگیر پروژه راه اصلی تهران به شمال هستند.

حسینی با اشاره به اینکه راه های مختلف و روکش راه های روستایی در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: بحث اشتغال، شهرک های صنعتی، البرزمرکزی، کارخانه ذغالشویی و کک سازی نیز از دیگر اقدامات نمایندگان مجلس این حوزه انتخابیه است.

وی تصریح کرد: در سال جاری در قانون بودجه ۲.۵ میلیون تن قیر در اختیار وزارت راه و شهر سازی و بنیاد مسکن به منظور توسعه راه ها و طرح های هادی روستایی قرار گرفته است.

جویبار پایتخت خاویار جهان می شود

وی با بیان اینکه در حوزه جویبار یکی از مهمترین پروژه ها پرورش ماهیان خاویاری است، افزود: جویبار به عنوان پایتخت کشتی جهان معرفی شده است در آینده نزدیک پایتخت تولید ماهیان خاویاری جهان انتخاب می شود.

نماینده مردم در مجلس به راه اندازی ۵ پارک جنگلی در حوزه انتخابیه خود اشاره کرد و گفت: چهار سالن ورزشی در شهرهای جویبار، قائم شهر و سوادکوه با اعتبار یک میلیارد تومان در دست اقدام است و نقشه احداث سالن شش هزار نفری جویبار نیز در حال اجراست.

حسینی به تورم قیمت های موجود در کشور و استان اشاره و اظهار داشت: دولت توانسته از افزایش قیمت ها جلوگیری کند ولی با افزایش قیمت عامل های انرژی نیز بر تورم قیمت ها تاثیر به سزایی دارد.

وی با بیان اینکه بودجه سال آینده بر مبنای قیمت نفت نیست، افزود: امیدواریم از این مراحل سخت عبور و بودجه کشور نیز از طریق مالیات و ... تنظیم شود.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی به بودجه ۳۰ هزار میلیارد تومانی دولت در بخش درمان اشاره و تصریح کرد: مازندران و حوزه انتخابیه در بخش درمان و آموزش پزشکی اقدامات خوبی صورت گرفته است.

حسینی در خصوص آب شرب شهرستان جویبار، اذعان داشت: آب شرب این شهرستان از کیاکلا و بهنمیر تامین می شود و حدود سه مجتمع آبرسانی برای تامین آب شرب این شهرستان در دست اقدام است.

وی بیان کرد: برای سال آینده از محل اعتبارات تخصیص داده شده مقام معظم رهبری برای تقویت آب شرب جویبار هزینه می شود.

عدم توسعه زیرساخت ها مشکل مازندران است

حسینی یکی از گره های کور در استان را مشکلات توسعه زیر ساخت ها عنوان کرد و گفت: تنها ۱۵ درصد از اعتبارت کشور صرف توسعه عمران و مابقی صرف حقوق کارکنان دستگاه های اجرایی می شود.

وی در خصوص آزاد راه سمسکنده به ساری، اظهارداشت: ۹۰ میلیارد تومان برای تملک زمین اختصاص داده شد و با ساخت آن نخستین آزاد راه مازندران با ۳۵ کیلومتر و با سرمایه گذاری یکی از بانک های عامل می شود.

حسینی در خصوص کمبود آب ۵ سال آینده شهرستان قائم شهر، اذعان داشت: متاسفانه به دلیل فرسودگی لوله های آب شهرستان با کمبود آب مواجه خواهیم شد که برای رفع مشکل آب و فاضلاب دولت با بانک توسعه اسلامی در حال مذاکره است.

وی تصریح کرد: مشکل آب قائم شهر با استارت فاز یک و دو سد کسلیان در سنوات آینده برطرف می شود.

حسینی در خصوص ارتباط با آمریکا و دیگر کشورها، گفت: ۳۰ سال بدون ارتباط با آمریکا زندگی کردیم هیچ اتفاقی نیفتاد اما معتقدم کشور باید با دنیای خارج با حفظ عزت و عظمت ایران ارتباط داشته باشد تا به سودآوری برسد.