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۲۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۲۱

هشدار پژوهشکده علوم و صنایع غذایی؛

توصیه علمی برای خرید آجیل شب عید/ احتمال آلودگی به سموم قارچی

توصیه علمی برای خرید آجیل شب عید/ احتمال آلودگی به سموم قارچی

هشدار پژوهشکده علوم و صنایع غذایی نسبت به سموم موجود در آجیل و خشکبار که در اکثر موارد با روش‌های غیرآزمایشگاهی قابل شناسایی نیستند هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا صادقیان عضو هیات علمی گروه فرآوری مواد غذایی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی با بیان اینکه سموم موجود در آجیل و خشکبار در اکثر موارد با روش‌های غیر آزمایشگاهی قابل شناسایی نیستند، نسبت به مصرف آجیل و خشکبار فله، هشدار داد.

 وی با اشاره به نامشخص بودن شرایط انبارداری، نگهداری و فرآوری آجیل و خشکبار فله اظهار کرد: در بسیاری از موارد این محصولات در مکان‌های مرطوب نگهداری و با شرایط نامطلوب فرآوری می‌شوند؛ به همین دلیل ممکن است به سموم قارچی مانند آفلاتوکسین آلوده شوند.

صادقیان تصریح کرد: وجود سمومی مانند آفلاتوکسین در محصولات نشانه ظاهری ندارد و تنها با استفاده از روش‌های آزمایشگاهی قابل تشخیص است.

وی با اشاره به نشانه‌های ظاهری آجیل نامرغوب خاطرنشان کرد: بوی کپک‌زدگی و ماندگی ناشی از اکسید شدن ترکیبات روغنی و یا وجود نشانه‌های آفت‌زدگی داخل این محصولات نشاندهنده عدم مرغوبیت آنها است.

عضو هیات علمی گروه فرآوری مواد غذایی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی ادامه داد: محصولاتی که با علامت‌های تجاری مشخص به بازار ورود پیدا می‌کنند توسط ادارات استاندارد و نظارت بر مواد غذایی پایش شده و با تعیین تاریخ انقضا مصرف‌کنندگان را از سلامت آجیل و خشکبار مطمئن می‌کنند.

کد مطلب 2520046

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