  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۲۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۱۰

دیدار معاون حوزه علمیه تهران با طلاب مدارس لواسان و فیروزکوه

دیدار معاون حوزه علمیه تهران با طلاب مدارس لواسان و فیروزکوه

معاون تهذیب حوزه علمیه استان تهران از مدرسه های امام حسن مجتبی (ع) لواسان و امام صادق(ع) فیروزکوه بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین شاه جعفری در بازدید از مدرسه امام حسن مجتبی (ع) لواسان با طلاب این مدرسه دیدار کرد.

معاون تهذیب حوزه علمیه استان تهران در این دیدار از همه حجره ها بازدید کرد و به اعتراضات طلاب که در مورد سیستم آموزشی و اجبار به مباحثه و مطالعه پاسخ داد. وی همچنین با حضور در حجره ها به سوالات طلاب تا ساعت ۲۴ پاسخ دادند.

حجت الاسلام و المسلمین شاه جعفری همچنین در بازدید دیگری با طلاب مدرسه امام صادق(ع) فیروزکوه دیدار کرد. در این بازدید شاه جعفری با سخنرانی بعد از نماز مغرب و عشاء مسئولیت سنگین طلاب برای خواندن درس و رعایت تقوا را بیان کرد و علم و عمل صالح را دو بال معرفت معرفی کرد.

معاون تهذیب حوزه علمیه استان تهران در جلسه با اساتید و مدیر داخلی این مدرسه بعد از شام به حجره ها سرکشی کرد و با طلاب آشنا شده و تا ساعت ۲۴ به سوالات طلاب پاسخ دادند. 

کد مطلب 2520049
زهره بال

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها