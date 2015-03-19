به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان اکبری در خصوص حضور در رقابتهای زیر ۲۳ سال آسیا گفت: نخستین دوره مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا از ۲۲ اردیبهشت ماه به میزبانی کشور میانمار آغاز خواهد شد و ملی‌پوشان ایران تنها ۴۲ روز فرصت برای آماده‌سازی دارند.

وی با بیان اینکه برای نخستین مرحله اردوی آمادگی ۲۰ بازیکن دعوت کردیم، گفت: این اردو با حضور ۱۸ بازیکن آغاز خواهد شد و میلاد عبادی‌پور و پوریا فیاضی بعد از هماهنگی با کواچ سرمربی تیم ملی به اردوی زیر ۲۳ سال ملحق خواهند شد.

سرمربی تیم والیبال زیر ۲۳ سال ایران با بیان اینکه مسابقات قهرمانی آسیا همیشه دشوار خواهد بود، گفت: کار سختی در نخستین دوره زیر ۲۳ ساله‌ها داریم و امیدوارم بتوانیم با استفاده از تمام توان والیبال ایران در این رقابتها حضوری شایسته داشته باشیم. زمان مسابقات زیر ۲۳ سال، تیم ملی درگیر لیگ جهانی نیست و امیدوارم بتوانیم از بازیکنان زیر ۲۳ سال تیم بزرگسالان نیز بهره ببریم.

اکبری به کسب مجوز حضور در مسابقات جهانی این رقابتها برای دو تیم برتر اشاره کرد و افزود: تیم زیر ۲۳ سال ایران نسل جوانانی است که در ارومیه مقام سوم آسیا را به دست آوردند. این نسل در ایران سوم شد و باید برای مسابقات میانمار چاره‌ای بیاندیشیم که حضور شایسته‌ای داشته باشیم.

وی در ادامه به استمرار اردوی آمادگی تیم والیبال زیر ۲۳ سال اشاره کرد و گفت: اردو از هشتم آغاز خواهد شد و تا زمان مسابقات میانمار ادامه خواهد داشت. تیم زیر ۲۳ سال به عنوان نماینده ایران در رقابتهای قهرمانی آسیای مرکزی شرکت می‌کند و چهار مسابقه خواهد داشت. این تیم یک اردوی برون مرزی نیز در ترکیه یا قطر خواهد داشت و از همان اردو به میانمار می‌رود.

سرمربی تیم زیر ۲۳ سال کشورمان در باره میزبانی میانمار در مسابقات این رده سنی نیز گفت: ای کاش مسابقات به این مهمی در کشوری برگزار می‌شد که در والیبال آسیا در سطح بالایی مانند ایران، چین، ژاپن و یا کره جنوبی قرار داشت. اما این کشور میزبان است و باید بر اساس شرایط آماده حضور در مسابقات شویم. تاکنون به کشور میانمار نرفتم اما امیدوارم میزبانی آنان در حد استانداردها باشد.

نخستین اردوی آمادگی تیم والیبال زیر ۲۳ سال از هشتم فروردین ماه آغاز خواهد شد.