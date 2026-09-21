به گزارش خبرگزاری مهر، جلد اول کتاب «ملودی‌های بی‌پایان» به نویسندگی مهرزاد خواجه‌امیری، آهنگساز، پیانیست و مدرس موسیقی، با هدف ارائه رپرتواری ساده و جذاب برای هنرجویان سطح مقدماتی پیانو منتشر شد.

در توضیحات تکمیلی این پروژه تالیفی آمده است:

این مجموعه با تمرکز بر هنرجویانی تدوین شده است که در مراحل ابتدایی آموزش پیانو قرار دارند و هنوز امکان اجرای نسخه اصلی بسیاری از قطعات را ندارند. در «ملودی‌های بی‌پایان» تلاش شده است قطعات با حفظ هویت و فضای موسیقایی خود، متناسب با توانایی نوازندگان مبتدی انتخاب و تنظیم شوند.

در این کتاب، آثاری از فضاهای مختلف موسیقی از جمله موسیقی کلاسیک، ایرانی، پاپ و دیگر گونه های موسیقایی در کنار تعدادی از ساخته‌های شخصی مهرزاد خواجه‌امیری قرار گرفته‌اند.

یکی از اهداف اصلی این مجموعه، ایجاد ارتباط میان آموزش اصولی ساز و لذت نوازندگی است؛ به‌گونه‌ای که هنرجو بتواند هم‌زمان با یادگیری مهارت‌هایی مانند نت‌خوانی، ریتم و هماهنگی دو دست، تجربه اجرای یک قطعه کامل موسیقی را نیز داشته باشد.

جلد نخست این مجموعه ویژه هنرجویان سطح مقدماتی است و قرار است مسیر «ملودی‌های بی‌پایان» در جلدهای بعدی با سطح دشواری بالاتر ادامه پیدا کند. ضمن اینکه جلد دوم مجموعه برای هنرجویان سطوح متوسط تا پیشرفته در نظر گرفته شده است.

در طراحی جلد و تصویرگری کتاب «ملودی‌های بی‌پایان»، آذرین شکیبامهر همکاری داشته و تولید ویدیوی معرفی این اثر نیز توسط فاطیما محمدی‌نژاد انجام شده است.

جلد اول کتاب «ملودی‌های بی‌پایان» هم‌اکنون منتشر شده و اطلاعات تکمیلی درباره این مجموعه و دیگر فعالیت‌های هنری مهرزاد خواجه‌امیری از طریق وب‌سایت رسمی او در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

مهرزاد خواجه‌امیری از آهنگسازان و نوازندگان فعال در حوزه موسیقی بی‌کلام است و طی سال‌های فعالیت خود موفق به کسب و نامزدی در چند رویداد بین‌المللی موسیقی شده است.