همدان میزبان دوره مربیگری درجه یک تنیس کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عادل برقعی اظهار کرد: دوره مربیگری درجه یک فدراسیون تنیس کشور از ۲۸ شهریورماه به میزبانی استان همدان آغاز شده و شرکت‌کنندگان در مدت برگزاری این دوره آموزشی مباحث تخصصی و سرفصل‌های جدید مربیگری تنیس را می‌آموزند.

وی هدف از برگزاری این دوره را توسعه مهارت‌های تخصصی مربیان و توانمندسازی آنها در سطوح پیشرفته خواند و افزود: تدریس این دوره بر عهده سید امیر برقعی از مدرسان بین‌المللی تنیس استان قرار دارد که با تجربه و دانش خود آموزش‌های لازم را به مربیان ارائه می‌دهد.

رئیس هیئت تنیس استان همدان در پایان با تاکید بر اهمیت استمرار این دوره‌ها تصریح کرد: برگزاری چنین رویدادهای تخصصی در استان همدان گامی موثر در راستای توسعه زیرساخت‌های آموزشی تنیس و ارتقای سطح فنی مربیان بومی است که می‌تواند نقش بسزایی در بهبود عملکرد ورزشکاران و پویایی این رشته در استان داشته باشد.