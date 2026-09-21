به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین رحمانی خلیلی، معاون برنامهریزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، با تشریح جزئیات بسته مالی این بنیاد برای خانهدار شدن کارگران صنایع اظهار کرد: بنیاد مسکن با استفاده از دو مدل «مولدسازی داراییها» و «اهرمسازی منابع اعتباری»، تأمین مسکن ملکی برای دهکهای یک تا چهار درآمدی را در شهرها و روستاها آغاز کرده است.
وی افزود: در همین راستا، بستهای شامل چهار نوع ابزار اعتباری و تسهیلاتی برای صنایع در نقاط مختلف کشور طراحی و فعال شده است تا از این طریق، زمینه تأمین مسکن کارگران کارخانهها فراهم شود.
معاون برنامهریزی بنیاد مسکن بیان کرد: در قالب این بسته، بنیاد مسکن زمین رایگان در اختیار صنایع قرار میدهد تا کارگران فاقد مسکن در دهکهای یک تا چهار درآمدی بتوانند با استفاده از این تسهیلات، صاحب خانه ملکی شوند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه سهم زمین در قیمت تمامشده مسکن بیش از ۵۰ درصد ارزیابی میشود، واگذاری زمین رایگان میتواند هزینه دسترسی کارگران فاقد مسکن به نخستین خانه خود را کاهش دهد.
رحمانی خلیلی تصریح کرد: همچنین در صورتی که کارخانهها اراضی غیرقابل بارگذاری در خارج از محدوده شهرها داشته باشند، میتوانند با دریافت خدمات رایگان از بنیاد مسکن، این اراضی را به محدوده شهرها وارد و برای ساختوساز آماده کنند تا از ظرفیت آنها برای خانهدار کردن کارگران استفاده شود.
وی با اشاره به دومین ابزار حمایتی این بسته اظهار کرد: در کنار واگذاری زمین رایگان، وام ساخت مسکن به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۲۰ ساله به ازای هر واحد مسکونی در اختیار پروژههای ساخت مسکن کارگری قرار میگیرد.
معاون برنامهریزی بنیاد مسکن یادآور شد: بنیاد مسکن همچنین یک کمک بلاعوض تکمیلی به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان از محل حساب ۱۰۰ امام خمینی (ره) برای ساخت هر واحد مسکونی در این طرح پرداخت میکند.
وی درباره چهارمین ابزار حمایتی در بسته تأمین مسکن کارگران گفت: معافیت مالیاتی صنایع در صورت هزینهکرد برای ساخت مسکن کارکنان، یکی دیگر از ابزارهای پیشبینیشده است. بر این اساس، کارخانهها در ازای بخشی از هزینههایی که برای ساخت مسکن پرسنل خود انجام میدهند، از پرداخت مالیاتهای مختلف تولید معاف میشوند.
رحمانی خلیلی هدف از طراحی این بسته اعتباری را تشویق مدیران صنعتی و صاحبان کارخانهها به تجمیع و همافزایی منابع محدود برای خانهدار شدن کارگران عنوان کرد و گفت: اجرای این طرح موجب میشود امکانات و ظرفیتهای بلااستفاده، از جمله زمینهای تحت مالکیت صنایع، در مسیر ساخت مسکن قرار گیرد.
پرداخت وام ۵۰۰ میلیونی با سود ۵ درصد به روستاییان دهکهای یک تا چهار
وی تشریح اقدامات این بنیاد در حوزه مقاومسازی و نوسازی مسکن روستایی اظهار کرد: بنیاد مسکن با ارائه تسهیلات اعتباری و خدمات پشتیبان به روستاییان سراسر کشور، طی ۱۰ سال گذشته نیمی از ۵ میلیون واحد مسکن روستایی را مقاومسازی کرده است.
معاون برنامهریزی بنیاد مسکن ادامه داد: در حال حاضر برای روستاییان چهار دهک نخست درآمدی، ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات برای ارتقای محل سکونت از طریق بازسازی یا مقاومسازی پرداخت میشود؛ همچنین نرخ سود این تسهیلات ۵ درصد و دوره بازپرداخت آن ۲۰ ساله است.
وی گفت: بنیاد مسکن همچنین ۲۰۰ میلیون تومان وام تکمیلی برای این واحدهای مسکونی از محل منابع بانکهای مهر و رسالت پرداخت میکند.
رحمانی خلیلی با اشاره به تأمین منابع مالی برای حمایت از اقشار محروم اظهار کرد: بنیاد مسکن از طریق مولدسازی داراییهای خود، منابع اعتباری مورد نیاز برای تأمین مسکن محرومان را تأمین و تقویت میکند.
وی یادآور شد : در حوزه املاک نیز بخشی از منابع حاصل از فروش زمین در یک پهنه روستایی، برای تأمین اعتبارات مورد نیاز همان روستا اختصاص پیدا میکند.
تأمین ۳۰۰ هزار قطعه زمین برای اجرای قانون جوانی جمعیت
معاون برنامهریزی بنیاد مسکن تصریح کرد: بنیاد مسکن در راستای اجرای قانون حمایت از جوانی جمعیت و خانواده، تاکنون ۳۰۰ هزار قطعه زمین را برای واگذاری به خانوادههای مشمول تأمین کرده است؛ مشخصات این قطعات زمین در سامانه «تم» بارگذاری شده و مشمولان میتوانند برای ثبتنام و دریافت زمین اقدام کنند.
مهاجرت معکوس با زمینهای رایگان بنیاد مسکن
وی افزود: یکی دیگر از اقدامات بنیاد مسکن در حوزه تأمین و عرضه زمین، اختصاص اراضی برای حمایت از مهاجرت معکوس به روستاها و فراهم کردن زمینه خانهدار شدن متقاضیان است، افرادی که شرایط قانونی دریافت زمینهای ۹۹ ساله ویژه مهاجرت معکوس را داشته باشند، میتوانند از این اراضی برای ساخت مسکن مورد نیاز خود استفاده کنند.
رحمانی خلیلی در پایان خاطرنشان کرد: بنیاد مسکن زمین مورد نیاز این افراد را در روستای مدنظر یا نزدیکترین منطقه به آن تأمین خواهد کرد.
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