تکمیل ۲۶ هزار واحد مسکن مهر به ۲۷ همت اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با اشاره به آخرین وضعیت پروژه‌های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید اظهار کرد: تاکنون ساخت ۲۶ هزار و ۱۹۴ واحد مسکن مهر در شهرهای جدید به پایان نرسیده است.

وی افزود: در شهرهای جدید، مجموعاً ۸۲۷ هزار واحد مسکونی در تعهد وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که از این تعداد، نزدیک به ۱۴۲ هزار واحد به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص یافته است.

اختصاص ۵.۱ همت برای رفع مشکلات پردیس، پرند و مهستان

ملکی درباره منابع مالی صندوق ملی مسکن بیان کرد: طی دو سال گذشته حدود ۵.۱ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای رفع مشکلات شهرهای پردیس، پرند و مهستان اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: ۹۰ درصد این منابع در پردیس هزینه شده که در نتیجه آن، ۹ هزار واحد مسکونی در این شهر به بهره‌برداری رسیده است.

اعتبار جدید برای متروی گلبهار و بهارستان

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید درباره اعتبارات تملک دارایی نیز تصریح کرد: در این بخش، دو پروژه فعال قطار شهری گلبهار - مشهد و اصفهان - بهارستان وجود دارد که طی دو سال گذشته در مجموع نزدیک به یک هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب تملک داشته‌اند.

وی یادآور شد: با افزوده شدن ظرفیت جدید، ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه متروی بهارستان و معادل همین رقم نیز اعتبار جدید برای پروژه گلبهار در نظر گرفته شده است.

ملکی اظهار کرد: موضوع هماهنگی موافقت اصولی در این زمینه صادر شده و بانک‌های ملت و ملی نیز اعتبارات مورد نیاز این پروژه‌ها را اختصاص خواهند داد.

سهم ۱۴۲ هزار واحدی شهرهای جدید از نهضت ملی مسکن

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید درباره وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن گفت: در مجموع، از ۸۲۷ هزار واحدی که در تعهد وزارت راه و شهرسازی در شهرهای جدید قرار دارد، نزدیک به ۱۴۲ هزار واحد به نهضت ملی مسکن اختصاص یافته است.

وی افزود: این میزان معادل بیش از ۱۸ درصد کل تعهدات وزارت راه و شهرسازی در شهرهای جدید است.

تعیین تکلیف ۲۲ هزار واحد مسکن مهر رهاشده

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره تعیین تکلیف واحدهای مسکن مهر رهاشده اظهار کرد: در ۶ شهر جدید که مسکن مهر رهاشده وجود داشت، در مجموع ۲۲ هزار واحد از بانک‌ها خریداری شد و تمامی تسهیلات مربوط به این واحدها با بانک و سازندگان تسویه شد.

وی یادآور شد: سال گذشته نزدیک به ۹۰۰ میلیارد تومان با بانک مسکن تهاتر انجام شد که ارزش روز این میزان، معادل ۲.۷ هزار میلیارد تومان است.

نیاز به ظرفیت ۱۵ همتی برای حمایت از دهک‌های یک تا چهار

ملکی درباره حمایت از متقاضیان کم‌درآمد نهضت ملی مسکن بیان کرد: از مجموع ۱۴۲ هزار واحد در دست اجرا، ۳۷ هزار و ۴۷۲ متقاضی در دهک‌های یک تا چهار قرار دارند؛ برای حمایت از این متقاضیان باید ظرفیت ۱۵ هزار میلیارد تومانی فراهم شود تا امکان پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ۴۰۰ میلیون تومانی به هر نفر ایجاد شود.

باقی‌ماندن ۲۶ هزار واحد مسکن مهر در شهرهای جدید

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید درباره آخرین وضعیت مسکن مهر اظهار کرد: از سال ۱۴۰۳، نزدیک به ۳۵ هزار واحد مسکن مهر باقی‌مانده در ۸ شهر جدید داشتیم که بیشترین تعداد این واحدها مربوط به شهر جدید پردیس بود؛ پروژه‌های باقی‌مانده از نظر ساخت، سطح‌بندی و وضعیت پروژه به سه گروه شامل پروژه‌های با پیشرفت تا ۴۰ درصد، ۴۰ تا ۷۰ درصد و بالای ۷۰ درصد تقسیم شدند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲۶ هزار و ۱۹۴ واحد مسکن مهر در شهرهای جدید باقی مانده است که ۱۶ هزار واحد در حوزه ساخت و ۹ هزار و ۹۰۰ واحد نیز در بخش رفع نقص قرار دارند؛ برای تکمیل این پروژه‌ها به ۲۷ هزار میلیارد تومان منابع نیاز داریم که باید از محل مولدسازی و دارایی‌های شهرهای جدید تأمین شود.