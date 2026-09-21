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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۸

۱۷ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در یک واحد صنعتی شاهین‌شهر کشف شد

۱۷ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در یک واحد صنعتی شاهین‌شهر کشف شد

شاهین‌شهر- فرمانده انتظامی شهرستان شاهین‌شهر و میمه از شناسایی و کشف ۱۷ هزار لیتر سوخت خارج از شبکه توزیع در یکی از واحدهای صنعتی این شهرستان خبر داد.

سرهنگ احسان بدیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و سوخت، شناسایی و برخورد با متخلفان در دستور کار ویژه ماموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهین‌شهر و میمه افزود: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری و دپوی غیرمجاز مقادیر قابل‌توجهی سوخت در یک واحد صنعتی، ماموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های میدانی، صحت موضوع را تایید کرده و محل دپوی سوخت را مورد شناسایی قرار دادند.

وی تصریح کرد: ماموران انتظامی پس از هماهنگی با مرجع قضائی و در یک عملیات منسجم، به محل مورد نظر اعزام و موفق شدند ۱۷ هزار لیتر گازوئیل که خارج از شبکه رسمی توزیع دپو شده بود را کشف و ضبط کنند.

سرهنگ بدیعیان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با اخلال‌گران نظام اقتصادی گفت: در این رابطه پرونده قضائی تشکیل و فرد متخلف جهت طی مراحل قانونی به مراجع مربوطه معرفی شد.

وی ضمن هشدار به متخلفان این حوزه خاطرنشان کرد: هرگونه خرید، فروش و نگهداری سوخت خارج از شبکه توزیع، تخلف و جرم محسوب می‌شود و پلیس با رویکردی قاطع با این‌گونه اقدامات برخورد خواهد کرد. از شهروندان و فعالان حوزه صنعت انتظار می‌رود در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در این زمینه، مراتب را بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.

کد مطلب 6954006

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