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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۹

همدان میزبان دومین نمایشگاه تخصصی معدن غرب کشور شد

همدان میزبان دومین نمایشگاه تخصصی معدن غرب کشور شد

همدان-مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان از برگزاری دومین نمایشگاه تخصصی معدن، صنایع معدنی، گوهرسنگ‌ها و ماشین‌آلات راه‌سازی غرب کشور از هفتم تا دهم مهرماه در همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم مروجی‌فرد ظهر دوشنبه در نشست خبری تشریح برنامه‌های دومین نمایشگاه تخصصی معدن، صنایع معدنی، گوهرسنگ‌ها و ماشین‌آلات راه‌سازی غرب کشور اظهار کرد: دومین دوره این نمایشگاه با نگاهی منطقه‌ای و با هدف معرفی ظرفیت‌های بی‌نظیر معدنی غرب کشور، توسعه زنجیره ارزش و ایجاد بسترهای نوین همکاری‌های اقتصادی از هفتم تا دهم مهرماه جاری برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه بیش از ۵۰ شرکت معتبر در این نمایشگاه حضور دارند، افزود: علاوه بر ظرفیت‌های استان همدان، استان‌های لرستان، کرمانشاه و کردستان نیز با ارائه توانمندی‌های معدنی و صنعتی خود مشارکت فعالی در این رویداد خواهند داشت.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان با تاکید بر رویکرد خدمت‌رسانی به فعالان اقتصادی تصریح کرد: در این دوره کارشناسان تخصصی اداره‌کل صمت با استقرار در محل نمایشگاه آماده پاسخگویی به مراجعین و پیگیری مستقیم فرآیند بررسی و صدور مجوزهای صنعتی و معدنی هستند تا گامی موثر در راستای کاهش بروکراسی اداری برداشته شود.

مروجی‌فرد از راه‌اندازی پاویون اختصاصی سرمایه‌گذاری در غرفه اداره‌کل صمت استان همدان خبر داد و گفت: در این بخش فرصت‌ها و بسته‌های ویژه سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی به فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران معرفی می‌شود تا زمینه برای مذاکرات تخصصی و انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری فراهم شود.

وی با اشاره به تنوع مشارکت‌کنندگان، حضور شرکت‌های معدنی، تشکل‌های تخصصی، شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری و مراکز دانشگاهی را نقطه قوت این نمایشگاه دانست و تاکید کرد: این رویداد فرصتی طلایی برای توسعه فناوری، افزایش بهره‌وری در استخراج و فرآوری و ایجاد ارتباطی پایدار میان بدنه علمی دانشگاه‌ها و بخش صنعت و معدن است.

مدیرکل صمت همدان در پایان بیان کرد: امیدواریم برگزاری این نمایشگاه با حضور فعال استان‌های غرب کشور و ارائه خدمات مستقیم به فعالان این عرصه بتواند زمینه‌ساز شتاب‌گیری توسعه صنایع معدنی و تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری در منطقه شود.

کد مطلب 6953853

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