همدان میزبان دومین نمایشگاه تخصصی معدن غرب کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم مروجی‌فرد ظهر دوشنبه در نشست خبری تشریح برنامه‌های دومین نمایشگاه تخصصی معدن، صنایع معدنی، گوهرسنگ‌ها و ماشین‌آلات راه‌سازی غرب کشور اظهار کرد: دومین دوره این نمایشگاه با نگاهی منطقه‌ای و با هدف معرفی ظرفیت‌های بی‌نظیر معدنی غرب کشور، توسعه زنجیره ارزش و ایجاد بسترهای نوین همکاری‌های اقتصادی از هفتم تا دهم مهرماه جاری برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه بیش از ۵۰ شرکت معتبر در این نمایشگاه حضور دارند، افزود: علاوه بر ظرفیت‌های استان همدان، استان‌های لرستان، کرمانشاه و کردستان نیز با ارائه توانمندی‌های معدنی و صنعتی خود مشارکت فعالی در این رویداد خواهند داشت.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان با تاکید بر رویکرد خدمت‌رسانی به فعالان اقتصادی تصریح کرد: در این دوره کارشناسان تخصصی اداره‌کل صمت با استقرار در محل نمایشگاه آماده پاسخگویی به مراجعین و پیگیری مستقیم فرآیند بررسی و صدور مجوزهای صنعتی و معدنی هستند تا گامی موثر در راستای کاهش بروکراسی اداری برداشته شود.

مروجی‌فرد از راه‌اندازی پاویون اختصاصی سرمایه‌گذاری در غرفه اداره‌کل صمت استان همدان خبر داد و گفت: در این بخش فرصت‌ها و بسته‌های ویژه سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی به فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران معرفی می‌شود تا زمینه برای مذاکرات تخصصی و انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری فراهم شود.

وی با اشاره به تنوع مشارکت‌کنندگان، حضور شرکت‌های معدنی، تشکل‌های تخصصی، شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری و مراکز دانشگاهی را نقطه قوت این نمایشگاه دانست و تاکید کرد: این رویداد فرصتی طلایی برای توسعه فناوری، افزایش بهره‌وری در استخراج و فرآوری و ایجاد ارتباطی پایدار میان بدنه علمی دانشگاه‌ها و بخش صنعت و معدن است.

مدیرکل صمت همدان در پایان بیان کرد: امیدواریم برگزاری این نمایشگاه با حضور فعال استان‌های غرب کشور و ارائه خدمات مستقیم به فعالان این عرصه بتواند زمینه‌ساز شتاب‌گیری توسعه صنایع معدنی و تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری در منطقه شود.