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۳ فروردین ۱۳۹۴، ۱۰:۲۴

آتش نشانان مشهد برای اطفای حریق گسترده در شهرک توس بسیج شدند

آتش نشانان مشهد برای اطفای حریق گسترده در شهرک توس بسیج شدند

مشهد- حریق گسترده یک کارخانه تولیدی در شهرک صنعتی توس مشهد شب گذشته بیش از ۲۰ ایستگاه آتش نشانی را به محله حادثه کشاند.

به گزارش خبرنگار مهر، آتش سوزی گسترده در کارخانه سراج نور در شهرک صنعتی توس مشهد که شب گذشته رخ داد و تا بامداد ادامه داشت با تلاش بی وقفه و بسیج بیش از ۲۰ ایستگاه آتش نشانی اطفا شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد در خصوص اقدامات انجام شده در راستای اطفای این آتش سوزی در شهرک صنعتی توس مشهد در گفتگو با مهر اعلام کرد: مقارن ساعت ۲۱ شب گذشته با وقوع آتش سوزی در شهرک صنعتی توس نخستین خودروی مستقر در این شهرک ساعت ۲۱:۰۹ دقیقه وارد عمل شد که به دلیل حجم آتش نسبت به اعزام خودروهای این سازمان به منظور پشتیبانی از شهر مشهد اقدام شد.

حسن جعفری بیان کرد: خودروهای امداد اطفای حریق این سازمان در ساعت ۲۱:۱۰ دقیقه وارد عمل شدند و در فاصله زمانی ۵ دقیقه عملیات اطفا را در محل وقوع این حادثه آغاز کردند.

وی بیان کرد: حجم گسترده این حریق موجب شد تا تعداد۳۴ دستگاه خودروی اطفای حریق از ۲۰ ایستگاه به محل اعزام شوند.

وی افزود: آتش نشانان این سازمان با تلاشی بی وقفه و با بکارگیری ۱۴ تانکر آب و یک دستگاه لودر از شهرداری و همچنین ۲ تانکر آب از شرکت آب موفق به مهار زبانه های این آتش گسترده شدند.

وی افزود: در این عملیات که با حضور تمامی مدیران مناطق و سرپرستان ایستگاه های آتش نشانی مشهد در محل حادثه همراه بود طی تلاشی ۳ ساعته آتش نشانان موفق به مهار آتش شدند و عملیات اطفا و ایمن سازی مقارن ساعت ۱۳ دقیقه بامداد به پایان رسید.

کد مطلب 2522355

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