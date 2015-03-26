اردبیل مقصد گردشگری در تابستان است/شرایط جوی عامل محدودیت سفرها

به گزارش خبرنگار مهر، قادر تقی زاده صبح پنج شنبه در حاشیه بازدید از هتل های اقامتی اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: به دلیل شرایط جوی حاکم بر استان گردشگران معمولا سفر در تابستان را ترجیح می دهند.

وی در خصوص کاهش سفرهای نوروزی اردبیل، اضافه کرد: نمی توان گفت کاهش داریم بلکه شرایط به مانند سال های قبل است و همه ساله در عید نوروز با حجم اندک تری از سفرها به نسبت تابستان مواجه هستیم.

سرپرست معاونت گردشگری میراث فرهنگی استان تاکید دارد که گردشگران در عید نوروز به دلیل شرایط جوی بیشتر به استان های جنوبی و مرکزی سفر می کنند و شهرهایی مانند اردبیل به عنوان مقصد اصلی انتخاب نمی شود.

تقی زاده عمده جاذبه های گردشگری مورد توجه مسافران نوروزی را مجموعه بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی، موزه باستان شناسی، موزه مردم شناسی، موزه صنایع دستی و دریاچه شورابیل در اردبیل برشمرد.

وی افزود: در شهرستان ها نیز بیشتر آب های گرم معدنی سرعین، مجموعه شیخ حیدر مشگین شهر و بولاغلار نیر مورد توجه بوده است.

سرپرست معاونت گردشگری میراث فرهنگی استان عمده دلایل مراجعه گردشگران به ستاد تسهیلات سفر را دریافت نقشه، بروشورهای تبلیغاتی و اطلاعات مراکز اقامتی برشمرد.

تقی زاده با تاکید به نظارت مستمر بر مراکز اقامتی اضافه کرد: تعرفه مراکز اقامتی در ستاد تسهیلات نصب شده است و در عین حال از دی ماه به تمامی مراکز اقامتی ابلاغ شده است.

وی با اذعان به درج نرخ مراکز به دلار و ریال، اضافه کرد: بازدید های دوره ای و نظارت های لازم از ۲۱۷ مرکز اقامتی صورت می گیرد.