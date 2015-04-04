فرشید فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید خبر برگزاری جشنواره موسیقی نواحی ایران گفت: همانطور که علاقمندان به موسیقی نواحی می دانند، استان کرمان مبتکر جشنواره موسیقی نواحی است و شهر کرمان بود که برای اولین بار میزبان چنین رویداد مهم و ارزشمندی شد. از طرفی باید به این نکته توجه داشت که استان کرمان از مهم ترین مناطق گردشگری کشورمان است و موسیقی نواحی می تواند به کمک بحث گردشگری بیاید و در تلفیقی با معماری سنتی کرمان، فضای بسیار خوبی را در این استان فراهم آورد.

وی ادامه داد: طبق برنامه ریزی هایی که طی ماه های اخیر انجام گرفته، جشنواره موسیقی نواحی ایران بالاخره بعد از مدت ها توقف به دبیری یکی از هنرمندان برگزیده موسیقی نواحی که در هفته های آینده نام آن مشخص خواهد شد در ساختمان های سنتی که نزدیکی بیشتری با معماری سنتی کرمان دارند، برگزار می شود. در این جشنواره سعی خواهد شد که ایرانگردان و جهانگردان بتوانند با استفاده از ارزش های ناب موسیقی نواحی که با حضور گروه های محلی معتبر سراسر کشور برگزار خواهد شد، در این رویداد حضور داشته باشند.

مدیر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان افزود: اساساً مردم کرمان فرهنگ، لهجه، ضرب المثل و ادبیاتی مملو از جذابیت دارند که در کنار دیگر عناصر فرهنگی بومی این منطقه، می توانند میزبان شایسته ای برای هنرمندان، علاقمندان موسیقی و توریست ها باشند. از این جهت تلاش داریم تا در این دوره از جشنواره موسیقی که بحث اجرایی آن نیز به عهده یکی از هنرمندان پیشکسوت و اهل فن کرمانی خواهد بود، رویدادی را برگزار کنیم که بعد از مدت ها شکل و شمایل متفاوت و ارزشمندی را از موسیقی نواحی به مردم ارائه می دهد.

فلاح در پایان صحبت هایش توضیح داد: ۵۰ درصد هزینه های برگزاری این جشنواره بر عهده استانداری کرمان و نیمی دیگر نیز توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقبل خواهد شد. به هر صورت مقدمات کار درحال فراهم شدن است و شورای سیاستگذاری این جشنواره شکل گرفته که بنا داریم بر اساس تصمیمات شورا، طی هفته های آینده تاریخ و شرایط شرکت هنرمندان در این جشنواره را اعلام کنیم.

جشنواره موسیقی نواحی ایران از جمله جشنواره های تاثیرگذار و با اهمیت حوزه موسیقی کشور است که طی سال های اخیر با فراز و نشیب های زیادی همراه بود. آخرین دوره برگزاری این جشنواره به اردیبهشت ماه سال ۹۲ بازمی گردد که در آن دوره و در روزهای پایانی دولت دهم با دبیری بهمن کاظمی در شکل و شمایلی بسیار کوچک و کم سر و صدا همزمان در تهران و کرمان برگزار شد.

در مراسم اختتامیه این جشنواره که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دوره گذشته برگزار شد، بهمن کاظمی به عنوان دبیر نهمین دوره جشنواره موسیقی نواحی ایران انتخاب شده بود.