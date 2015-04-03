«نواز شریف» راهی آنکارا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزنس لاین، «محمد نواز شریف» نخست وزیر پاکستان برای دیدار یک روزه جهت گفتگو درباره تحولات یمن راهی ترکیه شد.

در جریان این سفر وی با «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور و «احمد داوود اوغلو» نخست وزیر ترکیه دیدار و گفتگو خواهد کرد.

شریف قبل از سفرش به ترکیه با صدور بیانیه ای خواستار حل مسئله یمن از طریق گفتگو و وحدت مسلمانان جهان شد.

در این سفر رئیس شورای امنیت ملی پاکستان و وزیر خارجه و برخی از مشاوران ارشد وی را همراهی می کنند.

پاکستان برای اعزام نیرو به یمن از سوی عربستان سعودی تحت فشار است بطوریکه روز گذشته دولت این کشور خواستار جلسه فوری پارلمان این کشور جهت تصمیم گیری در این خصوص شده است.