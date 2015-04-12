آیا عربستان در باتلاق یمن تنها رها شده است؟

خبرگزای مهر ـ گروه بین الملل: «عادل الجبیر» سفیر عربستان سعودی در واشنگتن در ۲۶ مارس از آغاز عملیات نظامی علیه یمن تحت عنوان «طوفان کوبنده» به رهبری کشور خود خبر داد. الجبیر در توضیح جزئیات این عملیات مدعی شد: عربستان به همراه هم پیمانان خود عملیات نظامی را علیه شبه نظامیان حوثی به منظور حمایت از مشروعیت رئیس جمهور قانونی یمن آغاز کرده است. وی همچنین در تبیین دیگر اهداف ـ غیر واقعی ـ عربستان از انجام این حمله، ادعا کرد: ما به دنبال ایجاد ثبات و امنیت در یمن هستیم.

پس از آغاز رسمی عملیات نظامی عربستان سعودی علیه یمن، ۸ کشور عربی از جمله امارات، قطر، بحرین، کویت، مصر، اردن، سودان و مغرب به ائتلاف سعودی ها پیوستند.

مخالفت پاکستان با مشارکت در ائتلاف ضد یمن

نمایندگان پارلمان پاکستان روز جمعه هفته گذشته با دخالت نظامی این کشور در جنگ یمن مخالفت و اعلام کردند: اسلام آباد در قبال تحولات یمن موضع بی طرفانه اتخاذ خواهد کرد. در مصوبه این پارلمان آمده است: اسلام آباد از اوضاع وخیم انسانی و امنیتی در یمن بسیار نگران بوده و نسبت به پیامدهای ناگوار آن برای ثبات و امنیت منطقه هشدار می دهد.

نمایندگان پارلمان پاکستان با پافشاری بر رأی مخالف خود به دخالت نظامی در یمن تأکید کردند: ما به دنبال آن هستیم تا اسلام آباد با استفاده از نقش دیپلماتیک خود به بحران کنونی یمن پایان دهد.

در همین ارتباط سفر وزیر خارجه ایران به پاکستان درست ۲ روز پیش از رأی گیری پارلمان این کشور در خصوص دخالت یا عدم دخالت نظامی در یمن حائز اهمیت به نظر می رسد. محمد جواد ظریف در جریان این سفر با همتای پاکستانی خود دیدار و نسبت به عواقب وخیم بحران یمن برای تمامی کشورهای منطقه هشدار داد.

ظریف در جریان این دیدار ضمن دعوت از پاکستان و دیگر کشورها برای خودداری از دخالت در امور داخلی یمن، تأکید کرد: بمباران بیمارستان ها، پل ها، تأسیسات حیاتی و زیرساخت های یمن توسط جنگنده های سعودی هرچه سریعتر باید متوقف شود.

آیا مصر برای بار دوم در جنگ علیه یمن وارد عمل می شود؟

عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر چندی پیش در رابطه با دخالت نظامی مصر در یمن و مشارکت در ائتلاف عربستان سعودی گفت: تعدادی از مردم مصر نسبت به مشارکت قاهره در ائتلاف ضد یمن نگران هستند. وی در عین حال تأکید کرد: ما در صورت لازم از برادران و هم پیمانان خود در حوزه خلیج فارس حمایت خواهیم کرد.

رئیس جمهور مصر همچنین تأکید کرد که قاهره خواهان یافتن راه حلی سیاسی برای پایان یافتن بحران یمن است.

البته در این خصوص بسیاری از تحلیلگران معتقدند، بسیاری از تکرار تجربه سابق مصر در یمن نگران هستند. زیرا مصر در دهه ۶۰ قرن گذشته دست به دخالت نظامی در یمن زد که به دنبال آن بر اساس آمارهای اولیه منتشر شده در رسانه های مصری این دخالت منجر به کشته شدن ۱۵ هزار مصری شد.

ایران؛ مخالف سرسخت عملیات «طوفان کوبنده» در یمن

ایران یکی از مخالفان بزرگ عملیات نظامی در یمن به شمار می رود. آنها بر این باورند که مخالفت تهران به دلیل مواضع آن طی حدود ۳۰ سال گذشته قابل پیش بینی بود. به گفته تحلیلگران شدیدترین انتقادات از عملیات نظامی سعودی ها در یمن توسط آیت الله خامنه ای مطرح شد. به اعتقاد آنها جملاتی نظیر بینی سعودی ها در یمن به خاک مالیده خواهد شد، آنها اشتباه بزرگی را مرتکب شدند و ... از جمله شدیدترین انتقادها از اقدام نظامی در یمن بود.

حمایت آمریکا از عملیات سعودی ها تنها در حد حمایت لجستیکی و اطلاعاتی است

از زمان آغاز عملیات «طوفان کوبنده» در یمن به رهبری سعودی ها، مواضع آمریکایی ها تنها در حد چند اظهار نظر بوده است. واشنگتن تا کنون تنها به ارائه کمک های لجستیکی و اطلاعاتی به ائتلاف ضد یمن اکتفا کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا در چند نوبت اعلام کرد که واشنگتن هیچگاه از حمایت همپیمانان خود دست نخواهد کشید. سخنان جان کری در حالی مطرح می شود که با وجود گذشت ۱۸ روز از آغاز جنگ علیه یمن، کاخ سفید کمک ملموسی به سعودی ها ارائه نکرده است.

تلاش عربستان برای پایان دادن آبرومندانه جنگ یمن پس از ناکامی مفتضحانه در تحقق اهداف خود

مقامات عربستان سعودی پس از ناکامی در تحقق اهداف خود در یمن تلاش می کنند تا از طریق شورای امنیت راه حلی برای پایان دادن آبرومندانه به این جنگ بیابند. آنها تصور می کردند که به فاصله ۳ روز می توانند یمنی ها را سرکوب و از پای درآورند اما هنگامی که با مقاومت گسترده مردم این کشور رو به رو شدند، غافلگیر شدند. از سوی دیگر برگزاری تظاهرات گسترده مردمی در سراسر جهان در حمایت از مردم یمن و محکومیت تجاوز به این کشور، چیزی بود که سعودی ها اصلا انتظار آن را نداشتند. برآورد آنچه ذکر شد حاکی از شکست کامل عربستان در یمن را نشان می دهد. علاوه بر شورای امنیت، به نظر می رسد مقامات عربستان سعودی از کانالهای دیپلماتیک دیگری نیز به دنبال پایان دادن به جنگ یمن هستند. سخنان اخیر وزیر خارجه ترکیه نشان می دهد که رایزنی هایی میان ریاض و آنکارا در این خصوص صورت گرفته است. «احمد چاووش اغلو» در این زمینه گفت: با مقامات ایران و عربستان رایزنی هایی انجام داده ام و می توانم بگویم که ایران، ترکیه و عربستان خواهان پایان این جنگ هستند. انصارالله پیش از این اعلام کرده بود که شاید این عربستانی ها باشند که تجاوز علیه یمن را آغاز کنند اما بدون شک مردم یمن به این تجاوز پایان خواهند داد نه سعودی ها.

با این حال آنچه که محرز است، این است که حملات کنونی عربستان سعودی که گاه و بی گاه تشدید می شود تنها با هدف کشتار هرچه بیشتر مردم مقاوم یمن صورت می گیرد. سعودی ها که از یک سو از مقاومت غیر قابل پیش بینی مردم یمن و از سوی دیگر به دلیل تنها ماندن در عرصه نظامی علیه این کشور به شدت خشمگین اند اکنون تنها به فکر عقده گشایی هستند.