دار و دسته «سریع و خشمگین» رکورد شکستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، فیلم جدید «سریع و خشمگین» ‌که از پنج شنبه شب اکران خود را شروع کرد، در دو روز اول نمایشش در ۴۵ کشور دنیا به رقم ۶۰ میلیون دلار دست یافت و با فروش ۴۳ میلیون دلاری پنج‌شنبه، برای استودیو یونیورسال رکورد شکست.

این فیلم در همین هفته در ۱۸ کشور دیگر نیز اکران خود را آغاز می کند.

این فیلم با فروش ۴۳ میلیون دلاری پنج شنبه در حالی رکورد شکست که رکورد قبلی نیز متعلق به قسمت ششم همین فیلم با فروش ۲۵.۵ میلیون دلار بود که پرفروش‌ترین افتتاحیه فیلم در همه تاریخ با اکران در ۱۵ منطقه شامل مکزیک، آرژانیتنی، کلمبیا، شیلی، پرو، ترینیداد، هندوستان، اندونزی و خاورمیانه را ثبت کرده بود.

برای فیلم هفتم با افزوده شدن استرالیا، برزیل، آلمان و ایتالیا، بزرگترین روز افتتاحیه فیلمی از یونیورسال در تاریخ رقم خورد.

این فیلم با فروش خود تا آخر جمعه (به وقت آمریکا) از مرز ۶۲.۹ میلیون دلار عبور خواهد کرد تا از این طریق هم یک رکورد دیگر به جای بگذارد.

«سریع و خشمگین ۷» در آمریکای شمالی با عنوان «خشمگین ۷» اکران شده است. این فیلم که در آن طرفدارانشان بار دیگر و برای آخرین بار شاهد حضور پل واکر فقید در کنار وین دیزل هستند، تا آخر هفته در مجموع در ۶۳ منطقه به نمایش در می‌آید.

روز افتتاحیه این فیلم در آلمان به فروش ۲.۶ میلیون دلاری دست یافت که در مقایسه با فیلم ششم این مجموعه با رقم ۱.۴ میلیون دلار، تقریبا دو برابر است. در فرانسه این فیلم در روز نخست ۲.۵ میلیون دلار فروخت که برای فیلم قبلی ۱.۹ میلیون دلار بود. در آسیا نیز همینقدر از این فیلم استقبال شده و در تایلند ۱.۳ میلیون دلار در مقایسه با فیلم قبلی که ۸۱۶ هزار دلار فروش کرده بود و در کره جنوبی ۹۷۲ هزار دلار در مقایسه با ۶۱۹ هزار دلار فیلم قبلی فروش کرده است.

«سریع و خشمگین ۷» در پرو ۵۲۰ هزار دلار در مقایسه با ۳۷۹ هزار دلار فیلم قبلی، در سوییس ۴۱۶ هزار دلار در مقایسه با ۶۲ هزار دلار فیلم قبلی، در اتریش ۴۱۲ هزار دلار در مقایسه با ۲۳۱ هزار دلار فیلم ششم، در بلژیک ۳۹۲ هزار دلار در مقایسه با ۲۳۴ هزار دلار فیلم قبلی، در بولیوی ۱۲۰ هزار دلار در مقایسه با ۳۷ هزار دلار قبلی، در ترینیداد ۸۳ هزار دلار در مقایسه با ۷۳ هزار دلار فیلم قبلی و در مصر ۵۵ هزار دلار در مقایسه با ۲۴ هزار دلار فروش فیلم قبلی فروش کرده است.

فروش این فیلم در بولیوی، اندونزی، پرو، تایلند و ترینینداد رکورد فروش روز اول اکران فیلم در همه تاریخ این کشورها را شکست.