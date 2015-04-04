رشد ۶.۵ درصدی ترانزیت در سال ۹۳

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد عطرچيان مديركل دفتر ترانزيت و پايانههاي مرزي با اعلام اين خبر افزود:تلاش هايي كه در طول سال ۱۳۹۳ از سوي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي با كشورهاي همسايه و منطقه در قالب نشست هاي كارشناسي و رسمي دو يا چند جانبه خوشبختانه روند بسيار خوبي را در زمينه ترانزيت شاهد هستيم
عطرچيان نقش بخش خصوصي فعال در حوزه حمل و نقل بين المللي را مثبت ارزيابي كرد و گفت : با توجه به توسعه و بهبود زيرساختهاي حمل و نقل و تقويت كريدورهاي ترانزيتي از مسير جمهوري اسلامي ايران طي سال گذشته از مجموع كالاهاي ترانزيت شده، ۵ ميليون و ۵۸۵ هزار تن را مواد نفتي و ۶ ميليون و ۷۵۵ هزار تن را مواد غيرنفتي تشكيل داده است كه عمدهترين مواد غيرنفتي شامل كالاهايي نظير مواد سوختي، انواع تركيبات شيميايي، انواع پنبه، لوازم خانگي و گروه كالاهاي ساختماني بوده است.
وي افزود: در مدت زمان مذكور، از ميان مرزهاي كشور بندرعباس با سه ميليون و ۲۸۵ هزار تن معادل ۲۶.۶ درصد فعالترين مرز در زمينه ترانزيت ورود كالا به شمار ميرود، پس از آن مرزهاي پرويزخان، باشماق و بازرگان و لطف آباد در ردههاي بعدي قرار دارند.
مدير كل دفتر ترانزيت و پايانه هاي مرزي همچنين اظهار داشت: در زمينه ترانزيت خروج كالا از كشور، بندر امام با چهار ميليون و ۱۳۲ هزار تن معادل ۳۳.۵ درصد در رده نخست و پس از آن مرزهاي بندرعباس، لطفآباد و سرخس در ردههاي بعدي قرار دارند.
عطرچيان بيشترين حجم تردد كاميونهاي حامل بار ترانزيتي را از مبدأ عراق به مقصد امارات اعلام كرد و افزود:در سال گذشته بيشترين حجم مسيرهاي پرتردد از مرز پرويزخان به بندر امام و عمده ترين كالاهاي عبوري از كشور مواد نفتي از مبدا عراق به مقصد امارات بوده است.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: از ۵۶۱ هزار دستگاه تعداد سفر كاميونهاي حمل كننده كالاهاي ترانزيتي، ۳۵۴ هزار دستگاه معادل ۶۳ درصد توسط كاميون ايراني، ۵۵ هزار دستگاه معادل ۱۰ درصد توسط كاميون ترك، ۱۹ هزار دستگاه معادل سه درصد توسط كاميون آذري و ۱۳۱ هزار دستگاه معادل ۲۴ درصد توسط ساير مليتها از كشور حمل شده است.
مدير كل دفتر ترانزيت و پايانه هاي مرزي بيشترين كالاي عبوري در كشور طي سال ۹۳ را در ارديبهشت ماه معادل ۱۲۸۰ هزار تن و كمترين آن را در فروردين ماه معادل ۸۲۰ هزار تن عنوان كرد و اظهار داشت: اتخاذ تصميمات مؤثر و راهبردي به موازات تجهيز امكانات و زيرساختها، فراهم آوردن تسهيلات گسترده در بخشهاي مختلف حمل و نقل، اقدام سازمانها و ارگان هاي مرتبط با موضوع ترانزيت در حركتي هماهنگ به منظور رفع موانع و تسهيل در امر ترانزيت توانسته است در بهرهبرداري از موقعيت جغرافيايي و منحصر به فرد ترانزيت نقش قابل توجهي ايفا كند.
عطرچيان افزود: رويكرد جديد و تلاش جدي وزارت راه و شهرسازي و سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي برای بهرهمندي از توانمندي هر چه بيشتر بخش خصوصي و صاحبان شركت هاي حمل و نقل بينالمللي و تشكل هاي صنفي مربوطه و استفاده كامل از ظرفيت هاي موجود و ايجاد ظرفيت هاي جديد در جهت افزايش هرچه بيشتر سهم ترانزيت كشور در منطقه است.
وی تصریح کرد: جمهوري اسلامي ايران ميتواند قطب ترانزيت منطقه باشد لذا تلاش جدي براي شناسايي ظرفيتهاي منطقهاي و برقراري روابط ديپلماسي بين كشورهاي همسايه و منطقه آسيا در دستور كار است تا با رشد و توسعه قابليتهاي موجود و با مديريت صحيح روند ترانزيت روز به روز رشد داشته و رونق يابد.
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