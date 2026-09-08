به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس، فردین فتاحی رییس مرکز مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به برنامه اعمال محدودیتهای معاملاتی برای مشتریانی که در سامانه سجام ثبتنام نکردهاند، گفت: با توجه به الزامات حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و همچنین سازوکار موجود به منظور شناسایی اشخاص در بازار سرمایه، فعالان بازار میبایست نسبت به سجامی شدن خود اقدام کنند، در غیراین صورت مشمول محدودیتهای معاملاتی میشوند.
او سجامی شدن مشتریان حقیقی از پایان شهریور امسال را یک الزام دانست و افزود: پیرو مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، کمیته پایش ریسک بازار سرمایه با حضور رییس مرکز مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و مدیران مربوط مکلف شد تا اقدامات لازم را برای سجامی شدن تمام مشتریان حقیقی بازار سرمایه از پایان شهریور ۱۴۰۵ به بعد انجام دهد.
فتاحی با بیان اینکه کمیته پایش ریسک بازار سرمایه در جلسات متعدد با بررسی فراوانی مشتریان غیرسجامی و جوانب موضوع، اقدامات متعددی را به منظور سجامیشدن مشتریان حقیقی انجام داده است، توضیح داد: براین اساس مقرر شده مشتریانی که تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ نسبت به سجامی شدن خود اقدامات لازم را انجام ندهند، با نظر هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مشمول محدودیتهای معاملاتی میشوند.
او با اشاره به اینکه این محدودیتها شامل سرمایهگذاران صندوقهای صدور و ابطالی نیز خواهد بود، گفت: تا کنون تعداد قابل توجهی از مشتریان غیرسجامی، نسبت به ثبتنام و تکمیل اطلاعات خود اقدام کرده و فرآیند سجامی شدن ادامه دارد.
رییس مرکز مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار از فعالان بازار سرمایه خواست در اسرع وقت نسبت به ثبتنام یا تکمیل اطلاعات خود در سامانه سجام به صورت غیرحضوری اقدام کنند تا محدودیتهای اعمالی سبب زیان آنها نشود.
او در عین حال تاکید کرد: نهادهای مالی نیز که مسئولیت شناسایی مشتریان را بر عهده دارند، میبایست اقدامات لازم را برای سجامی شدن مشتریان و بهروزرسانی اطلاعات در مواعد قانونی انجام دهند.
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