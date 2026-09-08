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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۴۴

نوشت‌افزار ۵۰ تا ۱۰۰ درصد گران شد

نوشت‌افزار ۵۰ تا ۱۰۰ درصد گران شد

رئیس اتحادیه لوازم‌ التحریر گفت: سهم نوشت‌افزار ایرانی از بازار امسال به حدود ۸۰ درصد رسیده، اما قیمت این کالاها ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن گلستانی، رئیس اتحادیه لوازم‌التحریر، امروز در حاشیه بازدید خبرنگاران از راسته نوشت‌افزار بازار تهران، درباره وضعیت کالاهای خارجی در بازار اظهار کرد: حضور محصولات خارجی نسبت به سال گذشته کاهش یافته و بخش عمده کالاهای موجود در بازار اکنون تولید داخل هستند. به گفته او، افزایش محدودیت‌های وارداتی، مشکلات حمل‌ونقل و کاهش قاچاق از مهم‌ترین عواملی هستند که در این تغییر سهم نقش داشته‌اند.

وی در عین حال گفت: بخشی از محصولاتی که در نگاه مصرف‌کنندگان خارجی به نظر می‌رسند، در داخل کشور تولید می‌شوند.

به گفته گلستانی، به دلیل علاقه بخشی از مصرف‌کنندگان به کالاهای خارجی، برخی تولیدکنندگان از نام، طراحی یا بسته‌بندی‌هایی استفاده می‌کنند که ظاهر محصول را خارجی نشان می‌دهد، در حالی که منشأ تولید آن داخلی است.

سهم ۸۰ درصدی کالای ایرانی در بازار نوشت‌افزار

رئیس اتحادیه لوازم‌التحریر با اشاره به سهم تولید داخل از بازار نوشت‌افزار توضیح داد: در سال گذشته حدود ۶۰ درصد اقلام پرمصرف تحصیلی مورد استفاده در کشور از تولیدات ایرانی تأمین می‌شد، اما این سهم در سال جاری به حدود ۸۰ درصد رسیده است.

گلستانی تأکید کرد: نباید این افزایش سهم را به معنای رشد تولید داخلی تعبیر کرد. از یک سو واردات کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر قدرت خرید مردم افت کرده و در نتیجه اندازه بازار کوچک‌تر شده است؛ بنابراین تولیدات موجود داخلی توانسته‌اند بخش بزرگ‌تری از بازار باقی‌مانده را در اختیار بگیرند.

او همچنین یکی از چالش‌های اصلی تولیدکنندگان داخلی را وابستگی به مواد اولیه خارجی و محصولات پتروشیمی دانست و گفت: تغییر قیمت این مواد مستقیماً هزینه تولید و در نهایت قیمت نوشت‌افزار را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

جهش نرخ ارز به قیمت نوشت‌افزار منتقل شد

گلستانی با اشاره به تغییرات نرخ ارز اظهار کرد: نرخ ارز از محدوده ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان در شهریور سال گذشته به حدود ۲۲۰ هزار تومان رسیده است. حتی با در نظر گرفتن نرخ ارز مرکز مبادله نیز این رقم از حدود ۷۰ هزار تومان به محدوده ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان افزایش یافته است.

به گفته وی، این افزایش هم تولیدکنندگان داخلی را که برای تأمین مواد اولیه به خارج وابسته‌اند تحت فشار قرار داده و هم هزینه واردات کالا را بالا برده است. در نتیجه، افزایش نرخ ارز تنها به کالاهای وارداتی محدود نمانده و از مسیر مواد اولیه، قیمت محصولات تولید داخل را نیز افزایش داده است.

رئیس اتحادیه لوازم‌التحریر افزایش قیمت محصولات پتروشیمی را عامل دیگری در رشد هزینه‌های تولید دانست و گفت از اردیبهشت‌ماه، جهش قیمت این محصولات موجب شد مواد اولیه مورد نیاز برای تولید کالاهای عرضه‌شده در فصل بازگشایی مدارس با قیمت بالاتری خریداری شود. به همین دلیل، آثار این افزایش هزینه اکنون در قیمت نوشت‌افزار نمایان شده است.

بازار نوشت‌افزار هنوز وارد فصل رونق نشده است

گلستانی با اشاره به روند معمول بازار گفت: رونق خرید نوشت‌افزار معمولاً از اواخر مرداد یا اوایل شهریور آغاز می‌شود و تا اواسط مهرماه ادامه دارد، اما در روز ۱۷ شهریور هنوز نشانه‌ای از رونق مورد انتظار در بازار دیده نمی‌شود.

وی افزود: برای ارزیابی دقیق میزان کاهش تقاضا باید منتظر روزهای آینده ماند، چرا که بخش مهمی از خریدهای خانواده‌ها در فاصله نزدیک به بازگشایی مدارس انجام می‌شود.

رشد ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت نوشت‌افزار

رئیس اتحادیه لوازم‌التحریر گفت: قیمت بخش عمده محصولات حدود ۵۰ درصد افزایش یافته، اما بسته به نوع کالا و میزان وابستگی آن به مواد اولیه، این رشد در برخی اقلام بیشتر بوده است.

به گفته او، برآورد اتحادیه نشان می‌دهد قیمت محصولات نوشت‌افزار در مجموع بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است. بیشترین رشد قیمت نیز به محصولات سلولزی مانند دفتر و کاغذ مربوط می‌شود که قیمت آنها دست‌کم حدود ۱۰۰ درصد بالا رفته است.

گلستانی در عین حال با اشاره به حاشیه سود فعالان این صنف گفت: افزایش قیمت نوشت‌افزار الزاماً به معنای افزایش متناسب سود تولیدکنندگان، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان نبوده است. به گفته او، در شرایطی که تورم نقطه‌به‌نقطه کالاها طی یک سال گذشته رشد قابل توجهی داشته، بسیاری از فعالان بازار برای جلوگیری از کاهش بیشتر تقاضا، بخشی از حاشیه سود خود را کاهش داده‌اند.

وی تأکید کرد: با وجود این، قیمت فعلی نوشت‌افزار برای خانوارها بالا محسوب می‌شود و گلایه مردم قابل درک است. از آنجا که خرید نوشت‌افزار برخلاف کالاهای مصرفی روزانه معمولاً سالی یک‌بار انجام می‌شود، خانواده‌ها هنگام خرید، قیمت‌ها را با سال گذشته مقایسه می‌کنند و افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی طبیعتاً فشار قابل توجهی به آنها وارد می‌کند.

رئیس اتحادیه لوازم‌التحریر در پایان گفت: اگرچه قیمت‌ها افزایش یافته و قدرت خرید مردم نیز کاهش پیدا کرده است، اما با توجه به رشد هزینه مواد اولیه، نرخ ارز و سایر هزینه‌های تولید، افزایش قیمت نوشت‌افزار در شرایط فعلی اجتناب‌ناپذیر بوده است.

کد مطلب 6941211
سمیه رسولی

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    نظرات

    • NP US ۰۸:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
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      پاسخ
      ۲. وابستگی تولید داخلی به مواد اولیه خارجی و پتروشیمی بسیاری از تولیدکنندگان داخلی برای تأمین مواد اولیه (خمیر کاغذ، کاغذ، جوهر، پلیمرها و بسته‌بندی) به خارج یا محصولات پتروشیمی وابسته‌اند. از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، جهش قیمت محصولات پتروشیمی باعث شده مواد اولیه با قیمت بسیار بالاتری خریداری شود و اثر آن اکنون در قیمت نهایی دفتر، کاغذ و سایر اقلام نمایان شده است.
    • NP US ۰۸:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
      0 0
      پاسخ
      کاهش واردات، مشکلات حمل‌ونقل و کاهش قاچاق سهم کالای خارجی در بازار کم شده، اما این به معنای ارزان‌شدن نیست؛ چون اندازه کل بازار به دلیل کاهش قدرت خرید مردم کوچک‌تر شده و تولیدات داخلی بخش بزرگ‌تری از بازار باقی‌مانده را گرفته‌اند. در نتیجه، میانگین قیمت سبد خرید خانواده‌ها بالا رفته، چون کالای ارزان‌قیمت خارجی کمتر در دسترس است. نکته مهم این خبر این است که افزایش سهم ۸۰ درصدی کالای ایرانی نباید به معنای رشد واقعی تولید یا خودکفایی تعبیر شود؛ بلکه بیشتر حاصل (کوچک‌شدن بازار + کاهش واردات ) است.
    • NP US ۰۸:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
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      پاسخ
      چالش دقیق کجاست؟ چالش ساختاری این است که ما در مرحله (تولید نهایی) نسبتاً پیشرفت کرده‌ایم، اما در (زنجیره تأمین مواد اولیه کلیدی)هنوز وابسته به خارج و متأثر از نرخ ارز و قیمت‌های جهانی پتروشیمی هستیم. وقتی مواد اولیه گران می‌شود، تولیدکننده داخلی نمی‌تواند قیمت نهایی را پایین نگه دارد، حتی اگر بخواهد.
    • NP US ۰۸:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
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      پاسخ
      از طرفی، به دلیل تورم عمومی و کاهش درآمد واقعی خانوارها، تقاضا ضعیف است و فروشندگان هم مجبورند بخشی از حاشیه سود خود را کاهش دهند تا کالا فروش برود؛ پس گرانی بیشتر ناشی از هزینه تمام‌شده است تا سود سرسام‌آور. بیشترین افزایش قیمت هم به محصولات سلولزی (دفتر و کاغذ) رسیده که دست‌کم حدود ۱۰۰ درصد گران شده‌اند، چون مستقیماً به کاغذ و خمیر وابسته‌اند
    • NP US ۰۸:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
      0 0
      پاسخ
      راهکارهای دائمی برای کاهش فشار بر جامعه با توجه به تحلیل رئیس اتحادیه و ساختار بازار، راهکارها را می‌توان در دو سطح کوتاه‌مدت و بلندمدت دسته‌بندی کرد: الف) راهکارهای کوتاه‌مدت (برای امسال و سال آینده) تثبیت یا کنترل قیمت مواد اولیه پتروشیمی در بازه حساس برای محصولاتی که مستقیماً در نوشت‌افزار استفاده می‌شوند، می‌توان در بازه اردیبهشت تا مهر، سازوکار قیمت‌گذاری شفاف‌تر یا سقف قیمت موقت تعریف کرد تا از جهش ناگهانی هزینه تولید جلوگیری شود.
    • NP US ۰۸:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
      0 0
      پاسخ
      ۲. تسهیل واردات هدفمند مواد اولیه با ارز ترجیحی یا نرخ ثابت برای کاغذ، خمیر، جوهر و برخی پلیمرهای خاص، می‌توان ارز با نرخ مشخص یا تسهیلات ویژه در نظر گرفت تا هزینه تمام‌شده تولید داخلی کاهش یابد. ۳.بسته‌های استاندارد نوشت‌افزار با قیمت مصوب تعریف (بسته نوشت‌افزار پایه) با مشخصات فنی و قیمت مشخص که توسط نهادهای عمومی یا تعاونی‌های مدارس خریداری و با یارانه محدود به خانواده‌های کم‌درآمد عرضه شود.
    • NP US ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
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      پاسخ
      ۴. حمایت از خرید گروهی مدارس و تعاونی‌های والدین تشویق مدارس به خرید عمده مستقیم از تولیدکنندگان با تخفیف حجمی و حذف چند لایه واسطه، تا قیمت نهایی برای خانواده‌ها کاهش یابد. ب) راهکارهای بلندمدت و ساختاری توسعه زنجیره تأمین داخلی مواد اولیه کلیدی سرمایه‌گذاری در تولید خمیر کاغذ، کاغذ تحریر، جوهرهای آموزشی و پلیمرهای خاص با اولویت کالاهای پرمصرف مدارس. هدف: کاهش وابستگی به واردات و نوسانات ارزی در بلندمدت.
    • NP US ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
      0 0
      پاسخ
      ۲. ثبات‌سازی سیاست‌های ارزی و تجاری هرچه محیط کسب‌وکار و نرخ ارز باثبات‌تر باشد، تولیدکنندگان می‌توانند برنامه‌ریزی بلندمدت کنند و از انباشت هزینه و قیمت‌گذاری احتیاطی پرهیز کنند. ۳. استانداردسازی نوشت‌افزار پایه تعریف استانداردهای ملی برای دفتر، کاغذ، خودکار و مداد (تعداد صفحات، گرماژ کاغذ، کیفیت جوهر و…) تا رقابت به‌جای تمرکز روی بسته‌بندی و تنوع ظاهری، روی قیمت و کیفیت واقعی متمرکز شود.
    • NP US ۰۹:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
      0 0
      پاسخ
      ۴. شفاف‌سازی قیمت و کاهش حلقه‌های اضافی توزیع ایجاد سامانه شفاف قیمت‌گذاری و توزیع نوشت‌افزار که تولیدکننده، واردکننده مواد اولیه، توزیع‌کننده و فروشنده نهایی در آن مشخص باشند؛ این کار هم از رانت جلوگیری می‌کند و هم امکان نظارت دقیق‌تر را فراهم می‌کند.
    • NP US ۰۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
      0 0
      پاسخ
      ۲) گرانی نوشت‌افزار بیشتر (هزینه-محور) است تا (سود-محور) خبر صراحتاً می‌گوید: (افزایش قیمت نوشت‌افزار الزاما به معنای افزایش متناسب سود تولیدکنندگان، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان نبوده است… بسیاری از فعالان بازار برای جلوگیری از کاهش بیشتر تقاضا، بخشی از حاشیه سود خود را کاهش داده‌اند.)
    • NP US ۰۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
      0 0
      پاسخ
      یعنی: تولیدکننده و فروشنده هم تحت فشارند. قیمت بالا بیشتر ناشی از هزینه تمام‌شده (مواد اولیه، ارز، پتروشیمی) است تا سود سرسام‌آور بنگاه‌ها. این نکته برای افکار عمومی مهم است، چون به‌جای تمرکز صرف بر (سود فروشندگان)، باید روی (هزینه تولید و مواد اولیه) تمرکز کرد.

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