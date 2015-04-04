افزایش گردشگران پل طبیعت

به گزارش خبرگزاری مهر،اردشیر نوریان با بیان این مطلب خاطر نشان کرد: در نوروز ۹۳ بیش از ۱۵۰ هزار نفر از منطقه عباس آباد بازدید کرده بودند که این میزان در نوروز سال جاری با توجه به جشنواره های فرهنگی و نیز افتتاح پروژه های جدید در سال ۹۳ به بیش از ۳۵۰ هزار نفر رسیده است.

وی با اشاره به افزایش بیش از ۱۳۰ درصدی میزان استقبال از منطقه عباس آباد، یادآور شد: در نوروز ۹۴ برای اولین بار شهروندان و گردشگران نوروزی امکان بازدید از پل طبیعت، گنبد مینا، آب نماها و سایر فضاهای جدید این منطقه را به دست آوردند به طوریکه غالب گردشگران نوروزی به عنوان انتخاب اول از این نقاط بازدید کردند.

مدیر عامل شرکت نوسازی عباس آباد تصریح کرد: از ابتدای فروردین تا روز ۱۳ شاهد اجرای جشنواره «عید شرقی» بودیم که خوشبختانه با توجه به برنامه های متنوع، نمایشگاه اقوام و فرهنگ ملل و حضور گروه های حرفه ای هنری، مورد استقبال شهروندان قرار گرفت که این موضوع هم از عوامل افزایش استقبال از منطقه عباس آباد بوده است.

وی افزود: در جشنواره عید شرقی برای اولین بار در روز ۱۲ فروردین شاهد برگزاری جشن باشکوه روز جمهوری اسلامی بودیم که با استقبال گسترده مردم روبرو شد.

به گفته وی منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد در سال جاری به صورت رسمی در مسیرهای اصلی گردشگری پایتخت قرار گرفت و راهنمایان حرفه ای گردشگری، شهروندان و گردشگران را با اهداف گردشگری به این منطقه هدایت می کردند.

نوریان از پل طبیعت به عنوان نماد اصلی گردشگری پایتخت در سال ۹۴ یاد کرد و افزود: در طول ایام عید پل طبیعت به طور متوسط روزانه بیش از ۵ هزار بازدید کننده داشته و تصاویر این سازه عظیم به عنوان نمادی محبوب در حال حاضر فضای قابل توجهی را در شبکه های اجتماعی به خود اختصاص داده است.

مدیر عامل شرکت نوسازی عباس آباد در پایان افزود: اقدامات صورت گرفته در بوستان طالقانی نیز باعث شد تا در روز طبیعت میزبان بسیاری از شهروندان تهرانی باشیم.