به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی که روز سه شنبه از تعطیلی‌های بی‌حساب حوزه‌های علمیه انتقاد کرده و خواستار ساماندهی این تعطیلات شده بود، امروز در ابتدای درس خارج خود گفت: ان شاء الله بعد از تعطیلات طویل المدت کم سابقه، همت خود را بر این قرار بدهید که آنچه در تعطیلات از دست رفته است جبران شود.

این مرجع تقلید با بیان این جمله که «ان شاء الله مسائل از این به بعد، جدی‌تر و آماده‌تر دنبال شود.» به ادامه درس پرداخت.

آیت‌الله العظمی عبدالله جوادی آملی نیز در ابتدای درس خارج خود اظهار کرد: فصل دهم از فصول دهگانه شرایع در مبحث تجارت مربوط به جریان سلف است و چون متاسفانه تعطیلی زیاد بود رئوس مطالب را بازگو می‌کنیم.

این مرجع تقلید نیز با انتقاد از تعطیلات 20 روز حوزه‌های علمیه خواستار برنامه‌ریزی جدی برای ساماندهی تعطیلات حوزه‌های علمیه شد.

همچنین آیت‌الله العظمی حسین نوری همدانی در هنگام تدریس وقتی با اشکال بی‌مورد یکی از طلاب مواجه شد، پس از توضیحات لازم این جمله را به کنایه مطرح کرد: چند روز مسافرت بودید فکرتان آمادگی حرف‌های حسابی را ندارد.

با وجود تاکید مراجع تقلید و بزرگان حوزه‌های علمیه به برگزاری دروس حوزه از هشتم فروردین ماه، کلاس‌های حوزه‌های علمیه از روز شنبه 15 فروردین رسمیت پیدا کرد.