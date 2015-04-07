آمریکا آماده سوخت رسانی به جنگنده های سعودی برای حمله به یمن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیفنس وان، «استیو وارن» سخنگوی پنتاگون اعلام کرد هواپیماهای سوخت رسان ارتش آمریکا آماده سوخت رسانی به جنگنده های عربستان سعودی و متحدان این کشور در حمله به یمن هستند.

استیو وارن در ادامه اظهارات خود تاکید کرد: مجوز سوخت رسانی به هواپیماهای ائتلاف عربی صادر شده است و هواپیماها نیز در حالت آماده باش هستند اما از آنجا که عربستان سعودی و متحدانش تا کنون درخواست کمک نکرده اند عملیات سوخت رسانی به تاخیر افتاده است.

علاوه بر این استیو وارن تصریح کرد که هیچ یک از عملیات های سوخت رسانی ارتش آمریکا بر فراز آسمان یمن انجام نخواهد گرفت تا از هرگونه احتمال هدف قرار گرفتن هواپیماها و به اسارت درآمدن خلبانان آمریکایی اجتناب شود.

سخنگوی پنتاگون درباره اینکه چه تجهیزاتی برای سوخت رسانی به هواپیماهای سعودی تهیه شده است توضیحی ارائه نداد اما گفت که هنوز تجهیزات جدیدی برای پیگیری عملیات سوخت رسانی در منطقه مستقر نشده است.

ارتش آمریکا علاوه بر سوخت رسانی به هواپیماهای سعودی به انجام عملیات امداد و نجات نیروهای ائتلاف نیز در حمایت از جنگ اعراب علیه یمن مبادرت می ورزد.