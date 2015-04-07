به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور روز دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۴ با حضور در جمع کتابداران استان کهگیلویه و بویر احمد، با آنان دیدار و گفتگو کرد. وی ضمن مرور صحبت های خود در یزد پیرامون موضوع تعریف مطالعه مفید، و مباحث مطرح شده در آیین افتتاحیه دوره مشاوره کتابدار در شیراز، مبنی بر اهمیت مطالعه در ارتقاء سطح علمی کتابداران و اینکه وجود کتابدار باید عطر کتاب بدهد، سخنان خود را حول محور تعریفی از انسان موفق در مکتب اسلام آغاز کرد.

وی افزود: ما به عنوان مسلمان در مکتب خودمان تعریفی از شخصیت موفق، مقبول و مطلوب دستگاه خلقت داریم و این مسأله در آیات قرآن کریم و روایات ائمه اطهار علیهم السلام تشریح شده است. در قرآن کریم به صراحت آمده است که انسان کامل، از دو صفت ایمان و عمل صالح برخوردار است. در آیات و روایات دیگر در خصوص ایمان توضیح داده شده و بر این اساس ایمانی پذیرفته می‌شود که مبتنی بر علم و معرفت باشد. پس علم و آگاهی به عنوان مقدمه و شرط لازم ایمان لحاظ میشود. در یک آیه – سوره عصر؛ آیه ۳- هم دو ویژگی پس از عمل صالح بیان شده است که یکی توصیه به حق و دیگری توصیه به صبر است.

مختارپور ضمن اینکه دعوت به کتابخوانی را عملی صالح دانست، اضافه کرد: ما با آگاهی‌ها و باورها، مراتب مختلف علمی را افزایش می دهیم و مراتب یقینی و علمی کسب می‌کنیم، در گام بعدی به ایمان می‌رسیم و زمانی که عمل صالح انجام بگیرد، کار کامل می‌شود.

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل مختلف کتابخانه‌های عمومی و کتابداران، گفت: در حال حاضر برای مطالعه در کشور ما شرایط مطلوبی وجود ندارد و بنده هیچ ابایی از بیان این مسأله در رسانه ها ندارم. وضعیت کتابخانه‌های عمومی در کشور ما خوب نیست و بارها عرض کرده ام که توجیهات ارائه شده برای کتاب نخوانی در جامعه، مبنی بر اینکه مردم پول و وقت ندارند که کتاب خرید کنند و بخوانند، توجیهات اشتباهی است. کما اینکه در سال ۹۳، مردم ایران ۴۰ میلیارد پیامک برای تبریک عید ارسال کرده اند، که با یک محاسبه ساده، در خواهید یافت که چقدر هزینه شده است. آنگونه که در اخبار عنوان شده در فروردین ۹۴ به دلیل وجود شبکه های اجتماعی تعداد پیامک های ارسالی به ۱۹ میلیارد تقلیل یافت. بدین ترتیب با کمترین حجم پیامک، ملت ما چیزی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان در تعطیلات نوروز هزینه پیامک کرده‌اند. حال آنکه با مجموع این هزینه به هر خانواده ایرانی حداقل یک کتاب می‌رسید.

وی همچنین از گسترش فرهنگ کتابخوانی به عنوان سیاست نهاد کتابخانه ها یاد کرد و بر ضرورت ترویج کتابداری تأکید کرد.

مختارپور ضمن دعوت به صبر برای رفع مشکلات موجود، بهبود وضع معیشت کتابداران را در سال ۹۳ قابل توجه دانست و گفت: برای افزایش حقوق همکاران بودجه و منبع مالی خارجی به نهاد تزریق نشد؛ اینکار تنها از طریق برقراری انضباط مالی و رعایت قانون و جلوگیری از برخی اسراف ها و هزینه های اضافی میسر شد.

وی با اشاره به پرداخت سهم نیم درصد از در آمد شهرداری ها نسبت به بهبود روزافزون شرایط نهاد ابراز امیدواری کرد.

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در ادامه به تشریح برخی از برنامه های مربوط به حوزه نیروی انسانی نهاد کتابخانه ها در سال ۱۳۹۴ پرداخت و گفت: کمیته نقل و انتقلات تشکیل شده است و جلسات آن به زودی برگزار خواهد شد. این کمیته مانند سایر سازمان‌ها تقاضاهای جا به جایی را در دو نوبت از سال مورد بررسی قرار می‌دهد. تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات نیروی انسانی؛ پیگیری مشکلات بیمه پرونده پرسنلی برخی کارکنان کتابخانه های عمومی در سنوات گذشته؛ ساماندهی مسائل مربوط به وام، بگونه ای که تمامی کتابداران در سال ۹۴ حداقل یکبار از این وام استفاده کنند، برخی از برنامه های نهاد کتابخانه های عمومی در سال ۱۳۹۴ است.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در پایان سخنانش گفت: از هفته آینده مراحل گزینش افرادی که پس از بررسی شکایات آزمون ۹۱، شکایت شان وارد تشخیص داده شد، آغاز می شود.