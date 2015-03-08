اسامی برگزیدگان دومین دوره خاطره نویسی کتابداران

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یازذهمین سالگرد تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور و مراسم اختتامیه دومین مسابقه خاطره نویسی کتابداران، از صبح امروز یکشنبه ۱۷ اسفند در تالار رودکی مجموعه تالار وحدت آغاز شده و برگزیدگان دومین دوره مسابقه خاطره نویسی تا دقایقی دیگر، مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

اسامی برگزیدگان این مسابقه به تفکیک نام و نام خانوادگی، شهر، کتابخانه و شاخه برگزیده شدن به ترتیب زیر است:

۱ سميه مناجاتي اصفهان لنجان شهيد علم الهدی/ كودكان و نخستين تجربه هاي برخورد با كودك كتابدار نهادي برگزيده

۲ محسن باقرآبادي كرمانشاه حجربن عدي/ اهداي كتاب كتابدار نهادي برگزيده

۳ سعيد رحيمي بردنجاني چهارمحال و بختياري فارسان شهيد بهشتي/ وقايع و اتفاقات جالب عضو برگزيده

۴ عنايت شهبازي نژاد بوشهر دشتستان شهيدبهشتي/ كودكان و نخستين تجربه هاي برخورد با كودك كتابدار نهادي برگزيده

۵ سميه هاشمي بوشهر كنگان فرهنگ/ ارزشمندترين تجربه كاري كتابدار نهادي برگزيده

۶ مهدي شادروان كرمان علوم قرآني/ وقايع و اتفاقات جالب عضو برگزيده

۷ مريم گريواني خراسان شمالي بجنورد موسوي بجنوردي/ اهداي كتاب كتابدار نهادي برگزيده

۸ سيدعلي الحسيني مركزي اراك مشاركتي الزهراء/ كتابداران و جايگاه شغلي، اجتماعي، آموزشي كتابدار مشاركتي برگزيده

۹ مريم رمضاني قم قم اداره كل استان قم/ ارزشمندترين تجربه كاري كتابدار نهادي برگزيده

۱۰ علي رضاني اصل خراسان رضوي تربت جام شهيد رجايي/ كودكان و نخستين تجربه هاي برخورد با كودك كتابدار نهادي برگزيده

۱۱ زهره كريمي چهارمحال و بختياري بن علامه طباطبائي/ كودكان و نخستين تجربه هاي برخورد با كودك كتابدار نهادي برگزيده

۱۲ جواد سيفي مرزان مازندران نور علامه محدث چمستان/ ارزشمندترين تجربه كاري كتابدار نهادي برگزيده

۱۳ راضيه سالاري كرمان فارياب جوادالائمه/ كودكان و نخستين تجربه هاي برخورد با كودك كتابدار نهادي برگزيده

۱۴ مريم رحيمي بردجاني چهارمحال و بختياري فارسان شهيد بهشتي/ ارزشمندترين تجربه كاري كتابدار نهادي برگزيده

۱۵ محسن صفاري يزد ميبد مركزي ميبد/ وقايع و اتفاقات جالب عضو برگزيده

۱۶ مريم ثنايي گلستان آق قلا دولت محمد آزادی/ نخستين تجربه حضور عضو برگزيده

۱۷ عبدالهادي دانش نيا كهكيلويه بويراحمد ياسوج كتابخانه مركزي ياسوج/ كتابداران و جايگاه شغلي، اجتماعي، آموزشي كتابدار نهادي برگزيده

۱۸ فاطمه جمشيدي قهفرخي چهارمحال و بختياري شهرستان ملاصدراي فرخ شهر/كتابدار نهادي برگزيده