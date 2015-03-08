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۱۷ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۲۲

اسامی برگزیدگان دومین دوره خاطره نویسی کتابداران

اسامی برگزیدگان دومین دوره خاطره نویسی کتابداران

برگزیدگان دومین دوره مسابقه خاطره نویسی کتابداران پیش از ظهر امروز مورد تقدیر قرار می گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یازذهمین سالگرد تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور و مراسم اختتامیه دومین مسابقه خاطره نویسی کتابداران، از صبح امروز یکشنبه ۱۷ اسفند در تالار رودکی مجموعه تالار وحدت آغاز شده و برگزیدگان دومین دوره مسابقه خاطره نویسی تا دقایقی دیگر، مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

اسامی برگزیدگان این مسابقه به تفکیک نام و نام خانوادگی، شهر، کتابخانه و شاخه برگزیده شدن به ترتیب زیر است:

۱ سميه مناجاتي اصفهان لنجان شهيد علم الهدی/ كودكان و نخستين تجربه هاي برخورد با كودك كتابدار نهادي برگزيده
۲ محسن باقرآبادي كرمانشاه حجربن عدي/  اهداي كتاب كتابدار نهادي برگزيده
۳ سعيد رحيمي بردنجاني چهارمحال و بختياري فارسان شهيد بهشتي/ وقايع و اتفاقات جالب عضو   برگزيده
۴ عنايت شهبازي نژاد بوشهر دشتستان شهيدبهشتي/ كودكان و نخستين تجربه هاي برخورد با كودك كتابدار نهادي برگزيده
۵ سميه هاشمي بوشهر كنگان فرهنگ/ ارزشمندترين تجربه كاري كتابدار نهادي برگزيده
۶ مهدي شادروان كرمان علوم قرآني/ وقايع و اتفاقات جالب عضو   برگزيده
۷ مريم گريواني خراسان شمالي بجنورد موسوي بجنوردي/ اهداي كتاب كتابدار نهادي برگزيده
۸ سيدعلي الحسيني مركزي اراك مشاركتي الزهراء/ كتابداران و جايگاه شغلي، اجتماعي، آموزشي كتابدار مشاركتي برگزيده
۹ مريم رمضاني قم قم اداره كل استان قم/ ارزشمندترين تجربه كاري كتابدار نهادي برگزيده
۱۰ علي رضاني اصل خراسان رضوي تربت جام شهيد رجايي/ كودكان و نخستين تجربه هاي برخورد با كودك كتابدار نهادي برگزيده
۱۱ زهره كريمي چهارمحال و بختياري بن علامه طباطبائي/ كودكان و نخستين تجربه هاي برخورد با كودك كتابدار نهادي برگزيده
۱۲ جواد سيفي مرزان مازندران نور علامه محدث چمستان/ ارزشمندترين تجربه كاري كتابدار نهادي برگزيده
۱۳ راضيه سالاري كرمان فارياب جوادالائمه/ كودكان و نخستين تجربه هاي برخورد با كودك كتابدار نهادي برگزيده
۱۴ مريم رحيمي بردجاني چهارمحال و بختياري فارسان شهيد بهشتي/ ارزشمندترين تجربه كاري كتابدار نهادي برگزيده
۱۵ محسن صفاري يزد ميبد مركزي ميبد/ وقايع و اتفاقات جالب عضو   برگزيده
۱۶ مريم ثنايي گلستان آق قلا دولت محمد آزادی/ نخستين تجربه حضور عضو  برگزيده
۱۷ عبدالهادي دانش نيا كهكيلويه بويراحمد ياسوج كتابخانه مركزي ياسوج/ كتابداران و جايگاه شغلي، اجتماعي، آموزشي كتابدار نهادي برگزيده
۱۸ فاطمه جمشيدي قهفرخي چهارمحال و بختياري شهرستان ملاصدراي فرخ شهر/كتابدار نهادي برگزيده

کد مطلب 2513840

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