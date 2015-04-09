رونمایی از جدیدترین دستاوردهای هسته ای ایران در حوزه سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی در مراسم گرامیداشت نهمین سالگرد روز ملی فناوری هسته ای از سه رادیودارو و نخستین مجتمع سوخت مجازی بومی و یک محصول در حوزه محیط زیست رونمایی کرد.

این دستاوردها که در طول سال ۹۳ بدست آمده، در حوزه تشخیص و درمان بیماری و در بخش کشاورزی و زیست محیطی از اهمیت بالایی برخوردار است.

مجتمع سوخت مجازی اولین نمونه آزمایشی مجتمع سوخت راکتورهای قدرت شامل تدوین دانش فنی، طراحی و ساخت مجتمع های کنترلی جاذب نوترون راکتور تحقیقاتی تهران می باشد که با این دستاورد بخش مهمی از زنجیره فعالیت هسته ای تکمیل می شود.