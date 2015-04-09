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۲۰ فروردین ۱۳۹۴، ۱۰:۵۸

توسط رئیس جمهور صورت گرفت؛

رونمایی از جدیدترین دستاوردهای هسته ای ایران در حوزه سلامت

رونمایی از جدیدترین دستاوردهای هسته ای ایران در حوزه سلامت

با حضور رییس جمهوری از جدیدترین دستاوردهای سازمان انرژی اتمی ایران در حوزه سلامت رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی در مراسم گرامیداشت نهمین سالگرد روز ملی فناوری هسته ای از سه رادیودارو و نخستین مجتمع سوخت مجازی بومی و یک محصول در حوزه محیط زیست رونمایی کرد.

این دستاوردها که در طول سال ۹۳ بدست آمده، در حوزه تشخیص و درمان بیماری و در بخش کشاورزی و زیست محیطی از اهمیت بالایی برخوردار است.

مجتمع سوخت مجازی اولین نمونه آزمایشی مجتمع سوخت راکتورهای قدرت شامل تدوین دانش فنی، طراحی و ساخت مجتمع های کنترلی جاذب نوترون راکتور تحقیقاتی تهران می باشد که با این دستاورد بخش مهمی از زنجیره فعالیت هسته ای تکمیل می شود.

کد مطلب 2529695

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