۸۵ هزار رأس دام در کشتارگاه های خراسان شمالی ذبح شدند

حمید رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تولید سه هزار و ۲۰۰ تن گوشت قرمز در واحدهای تولیدی خراسان شمالی در سال گذشته، اظهار کرد: پارسال با ذبح ۸۵ هزار رأس دام سبک و سنگین درکشتارگاه های استان در مجموع سه هزار و ۲۰۰ تن گوشت قرمز تولید شد.

به گفته وی از این میزان گوشت قرمز ۷۹ هزار تن از کشتار دام های سبک و شش هزار تن نیز از کشتار دام سنگین استحصال شده است. با نظارت اداره کل دامپزشکی استان، پنج میلیون قطعه طیور نیز در کشتارگاه های طیور ذبح بهداشتی شده که از این تعداد ذبح ۹ هزار و ۷۰۰ تن گوشت سفید تولید شده است.

معاون سلامت و فنی دامپزشکی خراسان شمالی اظهار داشت: در حال حاضر دو كشتارگاه طيور در این استان استان با نظارت بازرسان بهداشتي اين اداره كل فعالیت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی واقع در شمال شرق کشور، با بیش از دو میلیون راس دام سبک و سنگین یکی از قطب های مهم دامپروری در کشور به شمار می رود.