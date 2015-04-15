به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی در پانزدهمین سفر استانی خود به استان گیلان در ورزشگاه شهید عضدی رشت در جمع مردم گفت: امسال با وحدت، اتحاد و همدلی راه توسعه کشور را به پیش خواهیم برد.

ماهیت نظام مردم‌سالاری دینی ایران غیرقابل تغییر است

وی با بیان اینکه امروز همه دنیا قدرت‌های بزرگ و حتی آمریکا به این نتیجه رسیدند که نظام مستحکم ایران قابل سرنگونی نیست، گفت: امروز همه قدرت‌های دنیا و حتی ائتلاف رئیس‌جمهور آمریکا و همین روزهای اخیر این را ثابت می‌کند که ماهیت نظام مردم‌سالاری دینی ایران غیرقابل تغییر است.

رئیس‌جمهور با اشاره به مذاکرات هسته‌ای گفت: در این مذاکرات ۱۵ و ۱۶ ماهه، دنیا این واقعیت را اعتراف کرد که توسعه ایران و مسیر حرکت این ملت به سمت قله‌های علم و دانش و صنعت دائمی و همیشگی خواهد بود.

روحانی با بیان اینکه ما در مذاکرات هسته‌ای با حمایت مردم قدم به قدم تا نقطه توافق عزتمندانه برای ملت پیش خواهیم رفت، گفت: افتخار می‌کنیم به رهبری معظمی که همه جا یار این ملت و نظام و دولت خدمتگزار بوده‌اند و افتخار می‌کنیم به اعتماد شما مردم به مسئولین و ما نیز افتخار می‌کنیم به نیک‌اندیشی شما ملت بزرگ.

وی با اشاره به تنوع فکر و سلیقه در کشور، گفت: یکی از دستاوردهای مذاکرات هسته‌ای این بود که ثابت کرد ممکن است دارای افکار متفاوت باشیم اما جایی که مساله ملی و توافق سرنوشت‌ساز ملت باشد، متحد و منسجم خواهیم بود.

از رهبری تا مردم همه می‌گویند توافق عزتمندانه آری

رئیس‌جمهور تاکید کرد: از رهبری تا مردم همه می‌گویند توافق عزتمندانه آری. همه ملت می‌گویند تعامل سازنده با جهان، آری، همه ملت می‌گویند اعتدال و میانه‌روی، آری و همه می‌گویند دوران افراطی‌گری به سر آمده است. همه متحد و یکپارچه به جای تقابل، راه تعامل سازنده را با دنیا برگزیده‌اند و تردید نداشته باشید که در این مسیر ملت قهرمان ایران موفق و پیروز خواهد بود.

روحانی با تاکید بر پایبندی دولت و ملت بر اصول خود، گفت: این دولت و ملت انعطاف‌پذیر است و همانطور که رهبر انقلاب از آن به عنوان نرمش قهرمانانه یاد کرد، مسیر ما، مسیر اعتدال، تعامل، گفتگو، منطق و به کرسی نشاندن حق مسلم ملت ایران خواهد بود.

وی با بیان اینکه ما انسجام خود را در این مذاکرات به نمایش گذاشتیم، گفت: به طرف مقابل اعلام می‌کنیم ما خواهان توافق عزتمندانه هستیم.

رئیس‌جمهور افزود: ما قدم‌های لازم را در این زمینه برداشته‌ایم، اما طرف مقابل هم باید راه احترام به حقوق ملت ایران و تکریم آنان را برگزیند.

حجت‌الاسلام روحانی تصریح کرد: اینکه سنای آمریکا چه می‌گوید؟ مجلس نمایندگان آمریکا چه می‌خواهد؟ تندروهای آمریکایی دنبال چه هستند؟ مزدوران آمریکا در منطقه چه می‌گویند، به ما ارتباط ندارد. ما در برابر تعامل، در برابر حسن نیت، حسن نیت و در برابر احترام، احترام می‌خواهیم.

طرف ما، سنای آمریکا نیست؛ طرف ما یک مجموعه‌ای است به نام ۱+۵

وی خطاب به آمریکایی‌ها گفت: ما به شما اعلام می‌کنیم که طرف ما، سنای آمریکا نیست، طرف ما، مجلس نمایندگان آمریکا نیست، طرف ما یک مجموعه‌ای است به نام ۱+۵.

رئیس‌جمهور با اشاره به شروع مذاکرات ایران با ۱+۵ از هفته آینده، گفت: بحث اصلی ما در این مذاکرات، مساله تحریم‌ها خواهد بود؛ یعنی ظلم غیرانسانی که نسبت به ملت ایران روا داشته‌اند. لذا ۱+۵ و تمام دنیا باید این را بداند که در این توافق اگر پایان تحریم‌ها نباشد، توافقی نخواهد بود.

پایان این مذاکرات باید اعلام پایان و لغو تحریم‌های ظالمانه باشد

حجت‌الاسلام روحانی در ادامه تاکید کرد: باید پایان این مذاکرات و زمان امضای توافق، اعلام پایان و لغو تحریم‌های ظالمانه نسبت به ملت بزرگ ایران باشد و انشاءالله ما مذاکرات را تا رسیدن به این نقطه ادامه خواهیم داد و ملت ما قطعا پیروز خواهد شد.

در مذاکرات پیروز می شویم/ توافق ایران با ۱+۵ به نفع همه جهان است

وی تاکید کرد: ملت ما در انقلاب پیروز شد، در دفاع مقدس پیروز شد و در مذاکرات هم پیروز خواهد بود.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه توافق ایران با ۱+۵ به نفع همه جهان است، گفت: ما برای کسی ذلت و شکست نمی‌خواهیم و توافق پیش‌رو به نفع همه جهان، شرق، غرب، منطقه و ملت ایران است.

شرکت های اروپایی مشتاق توافق نهایی

حجت‌الاسلام روحانی خطاب به غربی‌ها افزود: شما فکر می‌کنید تنها مردم ایران می‌خواهند که تحریم‌ها پایان پذیرد؟ شرکت‌های شما بیشتر مشتاق هستند. شما خودتان می‌دانید تمام شرکت‌های اروپایی و آمریکایی در انتظار توافق نهایی هستند، چون این توافق به نفع جهان و همه ملت‌ها خواهد بود.

وی اظهار داشت: ما به حول و قوه الهی این راه را با هدایت رهبری و حمایت شما مردم و با توجه به حقوق ملت ایران تا رسیدن به توافق نهایی ادامه خواهیم داد.

رونق اقتصادی اولویت دولت در سال ۹۴

رئیس‌جمهور مهم‌ترین اولویت دولت در سال ۹۴ را رونق اقتصادی نام برد و گفت: امسال در سایه همدلی و هم‌زبانی باید به رونق اقتصادی برسیم. این دولت در طول ۲۰ ماه گذشته با لطف خدا هر قولی که به مردم داده، عمل کرده است.

روحانی گفت: ما قول دادیم نرخ تورم را کاهش دهیم، قول دادیم از رکود خارج شویم که این اتفاق افتاد و امسال نیز وعده می‌دهیم که سال ۹۴، سال رونق اقتصادی خواهد بود، چرا که در سایه رونق اقتصادی، اشتغال، توسعه و پیشرفت تحقق می‌یابد.

وی با مقایسه آماری بودجه‌های عمرانی در سال‌های ۹۱ تا ۹۳، گفت: در سال ۹۱، ۱۱ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی داشتیم، در سال ۹۲، ۲۲ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۳، ۳۲ هزار میلیارد تومان و این رقم نشان می‌دهد، دولت علیرغم فشارها و علیرغم تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت، نمی‌گذارد در مسیر توسعه، خللی وارد شود.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه در عرصه اقتصاد به دنبال حفظ ثبات اقتصادی در کشور هستیم، گفت: به دنبال رفع موانع سرمایه‌گذاری و رونق تولید هستیم و در صددیم که صادرات غیرنفتی را افزایش دهیم. به دنبال تعامل بهتر در زمینه اقتصاد با دنیا هستیم.

راه ثبات و امنیت منطقه، تعامل و احترام به آرای مردم است

روحانی با اشاره به کمک‌های ایران در منطقه در جهت مبارزه با تروریسم گفت: در سال ۹۳ هر کشوری که گرفتار تروریسم و ناامنی در منطقه شد، از او در برابر تروریست‌ها حمایت کردیم و به کشورهای منطقه نیز اعلام می‌کنیم راه ثبات و امنیت منطقه، تعامل و احترام به آرای مردم است.

با هواپیمای آمریکایی و بمب ریختن بر سر مظلومان منطقه به جایی نمی‌رسید

وی تاکید کرد: با هواپیما و بمب بر سر مظلومان منطقه به جایی نمی‌رسید. چرا با هواپیماهای اهدایی آمریکا بر سر مردم مظلوم یمن بمب می‌ریزید و زیربناهای یک مملکت ضعیف را تخریب می‌کنید؟ چرا کودکان و زنان یک کشور را از بین می‌برید؟

دیروز با دلار و امروز با بمب به دنبال سلطه بر منطقه هستند

رئیس‌جمهور با اشاره به حمله عربستان به یمن گفت: شما دیروز به دنبال سلطه بر منطقه با دلار بودید و امروز به دنبال سلطه با بمب هستید؛ هم دیروز اشتباه کردید و هم امروز. راه منطقه، راه احترام به حقوق مردم است. اگر به دنبال ثبات هستید، ندای ملت ایران را به خوبی بشنوید که به نفع شماست.

روحانی با بیان اینکه هدف ایران سلطه بر منطقه نیست، گفت: هدف ما سلطه شیعه بر سنی نیست. هدف ما آن است که ملت‌های منطقه سربلند باشند. برای ما بین شیعه و سنی، ترک و عرب و فارس و بلوچ هیچ تفاوتی وجود ندارد.

۱۸ طرح و پروژه برای گیلان

وی همچنین با اشاره به سفر استانی‌اش به گیلان و طرح‌‌ها و برنامه‌هایی که دولت برای این استان در نظر گرفته است، گفت: ۱۸ طرح و پروژه مهم در استان گیلان در سال ۹۴ و ۹۵ در نظر گرفته‌ایم.

رئیس‌جمهور افزود: ۷۹۵ میلیارد تومان اعتبار برای اجرایی کردن این ۱۸ طرح ظرف سال ۹۴ و ۹۵ در نظر گرفته شده است.

حجت‌الاسلام روحانی تکمیل راه‌آهن قزوین ـ رشت را یکی از طرح‌های دولت برای این استان نام برد و گفت: این طرح تا پایان سال ۹۵ نهایی خواهد شد و همه اعتبارات مورد نیاز این طرح در سال جاری اختصاص می‌یابد.

وی خاطر نشان کرد: همچنین در سال ۹۵ شاهد نهایی شدن طرح قطار تهران به رشت خواهیم بود و طرح راه‌آهن رشت به آستارا را نیز شروع می‌کنیم که پروژه عظیمی است و اعتبارات کلان می‌خواهد.