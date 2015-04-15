ادامه عملیات ارتش مصر در صحرای سینا/ بازداشت ۲۱ تروریست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «هانی عبداللطیف» سخنگوی وزارت کشور مصر از ادامه عملیات ارتش مصر در صحرای سینا علیه گروه های تروریستی خبر داد.

وی در این رابطه گفت: در جریان آخرین عملیات های ارتش علیه تروریست ها، نیروهای امنیتی ۲۱ عضو گروه تروریستی موسوم به «جند الشام» را بازداشت کرده اند.

سخنگوی وزارت کشور مصر تأکید کرد: افراد بازداشت شده قصد انجام عملیات تروریستی در صحرای سینا علیه نیروهای امنیتی را داشتند.

عبداللطیف تصریح کرد: عملیات نظامی علیه گروه های تروریستی در صحرای سینا متوقف نخواهد شد و می توان گفت که این عملیات ها تاکنون پیشرفت های زیادی داشته است.