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۲۶ فروردین ۱۳۹۴، ۱۸:۱۱

سخنگوی وزارت کشور مصر خبر داد؛

ادامه عملیات ارتش مصر در صحرای سینا/ بازداشت ۲۱ تروریست

ادامه عملیات ارتش مصر در صحرای سینا/ بازداشت ۲۱ تروریست

سخنگوی وزارت کشور مصر با اشاره به ادامه عملیات نظامی ارتش علیه تروریست‌ها در صحرای سینا از بازداشت ۲۱ تروریست در این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «هانی عبداللطیف» سخنگوی وزارت کشور مصر از ادامه عملیات ارتش مصر در صحرای سینا علیه گروه های تروریستی خبر داد.

وی در این رابطه گفت: در جریان آخرین عملیات های ارتش علیه تروریست ها، نیروهای امنیتی ۲۱ عضو گروه تروریستی موسوم به «جند الشام» را بازداشت کرده اند.

سخنگوی وزارت کشور مصر تأکید کرد: افراد بازداشت شده قصد انجام عملیات تروریستی در صحرای سینا علیه نیروهای امنیتی را داشتند.

عبداللطیف تصریح کرد: عملیات نظامی علیه گروه های تروریستی در صحرای سینا متوقف نخواهد شد و می توان گفت که این عملیات ها تاکنون پیشرفت های زیادی داشته است.

کد مطلب 2535255

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