شمار تلفات حمله به کنسولگری آمریکا در اربیل به ۹ کشته رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری APA اتریش، در پی انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در نزدیکی کنسولگری آمریکا در مرکز اقلیم کردستان عراق ۹ نفر کشته و ۱۱ نفر مجروح شدند. بر این اساس قربانیان این حمله تروریستی غیرنظامیان بوده اند. شبکه ABC آمریکا به نقل از وزارت خارجه این کشور نیز اعلام کرد در این حمله آسیبی به کارکنان کنسولگری نرسیده است.

در همین حال گروه تروریستی داعش با انتشار بیانیه ای مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. پیشتر در ماه نوامبر نیز یک عامل انتحاری وابسته به داعش با منفجر کردن بمب همراه خود در مقابل یک نهاد اقلیم کردستان، ۵ نفر را کشت.

روز گذشته در نتیجه دو عملیات انفجاری دیگر در بغداد پایتخت عراق ۲۷ نفر کشته شدند. به گزارش رسانه ها این انفجار ها در مناطق جنوب غرب و شرق پایتخت عراق رخ داده که مسئولیت هر دو آنها را نیز گروه تروریستی داعش به عهده گرفته است.