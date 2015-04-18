خواهان گفتگوهای سازنده برای رفع تحریم های ایران هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، «باراک اوباما» در ادامه گفت: مذاکرات به دنبال راه حلی است که برای ایران بسیار قابل قبول تر خواهد بود.

بعد از تفاهم لوزان، تفسیرهای مختلفی درباره صحبت هایی که میان طرف ایرانی و کشورهای ۱+۵ بویژه آمریکا زده شده بود انجام گرفت و در همین رابطه طرف ایرانی و آمریکایی اظهارات متفاوتی را در مورد زمان و نحوه لغو تحریم ها بیان کردند.

اوباما همچنین مدعی شد که اولویت وی ایجاد ساختاری است که اگر ایران به تعهدات خود عمل نکرد با فشارهای بیشتری مواجه شود.

اوباما همچنین گفت: در مورد اینکه تحریم ها چگونه کاسته می شوند و اینگه اگر نقض پیمانی شد تحریم ها چگونه بازخواهند گشت، مکانیسم های مختلفی برای انجام آن وجود دارد.

به گفته اوباما، آمریکا باید به گونه ای عمل کند که طرف ایرانی به این نتیجه برسد که توافق بهتر از گزینه های دیگر است.

رئیس جمهور آمریکا این اظهارات را در کنفران خبری مشترک خود با «ماتئو رنزی» نخست وزیر ایتالیا، ایراد کرد.

در همین رابطه فاکس نیوز در خبری در این رابطه نوشت: اوباما اعلام کرد که بازبینی توافق احتمالی با ایران در کنگره، ضربه ای به مذاکرات هسته ای با ایران نمی زند.

در مورد اظهارات بیان شده توسط اوباما رسانه های مختلف نقل قول های متفاوتی را منتر کرده اند برای مثال رسانه های متمالی به گروه های تندرو آمریکا نوشته اند: اوباما می‌گويد که توافق احتمالی نهايی با ايران، يک «پيمان رسمی» نخواهد بود. وی همچنین گفته است که طرح بررسی توافق احتمالی ایران توسط کنگره را امضاء می‌کند.

اوباما همچنینی در انتقاد ضمنی از دخالت کنگره در امور مربوط به ایران گفت: روسای جمهوری آمريکا قادر بوده‌اند تا به توافقات سياسی با کشورهای ديگر دست يابند، بدون آنکه کنگره اين توافقات را تاييد کند.

اوباما پیشتر در سخنانی بلافاصله پس از تفاهم اوليه لوزان گفته بود که پس از توافق نهايی و احتمالی، «تسهيلاتی به طور مرحله‌ای» درباره تحريم‌های آمريکا و سازمان ملل متحد عليه ايران اعمال خواهد شد اما در صورت پايبند نبودن ايران به تعهداتش اين تحريم‌ها فورا به جای خود باز خواهند گشت.