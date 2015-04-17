از اینکه روسیه برای تحویل اس-۳۰۰ این قدر صبر کرده متعجبم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، باراک اوباما در نشست خبری مشترک با ماتیو رنزی، نخست‌وزیر ایتالیا این مطلب را بیان کرد. وی همچنین درباره مصوبه اخیر کمیته روابط خارجی سنا برای تایید هرگونه توافق احتمالی هسته ای با ایران گفت: این که دولت به کنگره اجازه دهد تا درباره توافق نهایی هسته ای با ایران، نظر بدهد «مصالحه ای معقول» است.

روز یکشنبه هفته گذشته ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه ممنوعیت ارسال سیستم موشکی پیشرفته اس-۳۰۰ به ایران را لغو کرد. ایران و روسیه در سال ۲۰۰۷ قرارداد فروش این تسلیحات را امضا کرده بودند اما در سال ۲۰۱۰ دیمیتری مدودف رییس جمهور سابق روسیه با استناد به قطعنامه ۱۹۲۹ مانع از ارسال اس-۳۰۰ به ایران شد.

اوباما در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مصوبه سنا مانع از رسیدن ایران و گروه ۱+۵ به توافق هسته ای نخواهد شد، اظهار داشت: من این مصوبه را تایید خواهم کرد. رییس جمهور آمریکا با بیان این که توافق نهایی هسته ای با ایران، معاهده ای رسمی نیست، تصریح کرد روسای جمهور قبلی آمریکا نیز این اختیار را داشته اند تا با کشورهای دیگر موافقت نامه هایی را امضا کنند.

وی در این خصوص افزود: مساله اصلی در خصوص توافق هسته ای با ایران این است که اگر این کشور به این توافق پایبند نبود، آمریکا برای اعمال مجدد تحریم هاراه همواری پیش روی داشته باشد.

نمایندگان مجلس سنای آمریکا هفته گذشته طرحی را تصویب کردند که براساس آن قادر خواهند بود تا ۳۰ روز پس از امضای توافق نهایی هسته ای با ایران، بتوانند آن را بررسی کرده و در صورت لزوم آن را رد کنند. در طول این مدت نیز باراک اوباما قادر نخواهد بود تا تحریم هایی را که کنگره آمریکا آنها را وضع کرده است، لغو کند.