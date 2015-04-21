رضا شاهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص شرایط فعلی پرسپولیس، ضمن بیان مطلب فوق گفت: شرایط اصلا خوب نیست و تا تیمی می‌خواهد جان بگیرد، بحث مالی و مدیریتی پیش می‌آید که این مساله روی عملکرد بازیکنان تاثیر منفی می‌گذارد.

وی ادامه داد: پرسپولیس اسم بزرگی دارد و همه دوست دارند که زیر این اسم باشند. الان وزیر باید فرد اول پرسپولیس را معرفی کند چون از طرف سیاسی مدیر عامل است و از طرفی دیگر نژاد فلاح اختیارات مدیرعاملی دارد. باید وزیر تکلیف را هرچه زودتر مشخص کند.

بازیکن پیشین تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: مساله‌ای که مشخص است، این بود که پرسپولیس در زمان هیچ یک از مدیران عاملی که امسال روی کار آمدند، نتایج خوبی کسب نکرده است.

شاهرودی در پاسخ به این پرسش که آیا برانکو می‌تواند پرسپولیس را به روزهای خوبش بازگرداند؟، تصریح کرد: برانکو کارنامه خوبی دارد اما نمی‌توان گفت که الان خوب است. من هم قدیم بازیکن خوبی بودم و مثل این می‌ماند که فیلم بازی‌های قدیم من را به مربی نشان دهند و الان از من بخواهند که بازی کنم. قطعا نمی‌توانم مثل گذشته باشم.

وی در خصوص بازی فردا پرسپولیس برابر لخویا قطر در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا تاکید کرد: بازی سختی است. لخویا تیم حرفه‌ای و قدرتمندی است و بازیکنان باید با حوصله بتوانند حریف را کنترل کنند. امیدوارم پرسپولیس حداقل امتیاز را از این مسابقه بگیرد.

بازیکن پیشین تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به این پرسش که آیا پرسپولیس می‌تواند در آسیا جزو مدعیان باشد؟، گفت: خیلی این مساله سخت است. ما از این گروه صعود کنیم، در مراحل بالاتر به تیم‌های آسیای شرقی برخورد خواهیم کرد که باشگاه‌های واقعا حرفه‌ای و خوبی هستند. البته اتفاقات فوتبال هم قابل پیش بینی نیست و همه چیز ممکن است رخ دهد.