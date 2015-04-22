به گزارش خبرگزاری مهر، پس از وقفه دوماهه و به سبب تراکم بالای پیامهای بازرگانی تلویزیون، بار دیگر پخش آگهیهای کتاب در سیما با تبلیغ کتابهای «لباس عید گنجشک» و «سبک زندگی»، از سر گرفته شد.
آگهی تبلیغی کتاب «لباس عید گنجشک» از انتشارات حوا از اول اردیبهشت و آگهی تبلیغی کتاب «سبک زندگی» از انتشارات آرما، از چهارم اردیبهشتماه، هرکدام در ۶۰ نوبت از شبکههای ۲، ۳، ۴، ۵، نمایش و پویا، پخش خواهد شد.
کتاب «لباس عید گنجشک» داستان گنجشکی است که برای دوختن لباس عید خود تلاش میکند. او مقداری پنبه از مزرعه برمیدارد و آن را نزد پنبهریس میبرد. پنبهریس نیز غوزه را به نخ کلاف تبدیل میکند. او سپس به سوی پارچهباف میرود و...
این داستان را مصطفی رحماندوست برای گروه سنی الف و ب نوشته و نشر حوا آن را به قیمت ۲ هزارتومان به چاپ رسانده است.
کتاب «سبک زندگی» نگاهی به زندگی دینی مسلمانان ایرانی دارد. این روحانی نویسنده، معتقد است بهجای سخنرانی برای سبک زندگی باید به کف خیابان رفت. یعنی باید کار را از همان جایی درست کرد که خراب شده است.
نشر آرما این کتاب را با ۲۴۰ صفحه و قیمت ۱۱ هزار تومان عرضه کرده است.
آگهیهای تبلیغاتی کتاب، بهصورت رایگان و به همت مرکز رسانهای شیرازه از شبکههای مختلف سیما، پخش میشود که پیش از این آگهی کتابهای ناشرانی چون انتشارات قدیانی، آرما، جمال، کانون پرورش فکری، قاف، سوره مهر، محراب قلم، شهرستان ادب، روایت فتح، سفیر اردهال، نیستان، پرستو، اطلاعات و نوشته در پیامهای بازرگانی سیما، نمایش داده شدهاند.
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