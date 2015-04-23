به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه پاکستانی داون، نواز شریف روز پنجشنبه و در راس یک هیات عالی رتبه از جمله فرمانده ارتش و وزیران خارجه و دفاع پاکستان وارد ریاض شد و با ملک سلمان و دیگر مقامات سعودی دیدار کرد.

این مقام پاکستانی به خبرگزاری فرانسه گفته است محور اصلی گفتگوها «اعلام همبستگی با عربستان سعودی» و نیز تعهد اسلام آباد برای دفاع از تمامیت ارضی این کشور بوده است. در جریان دیدار نواز شریف با ملک سلمان همچنین نخست وزیر پاکستان اقدام انجام گرفته از سوی اسلام آباد برای اجرای قطعنامه شورای امنیت درباره یمن را نیز تشریح کرده است.

نخست وزیر پاکستان در سفر به عربستان به طور جداگانه با مقرن بن عبدالعزیز ولیعهد و محمدبن نایف معاون ولیعهد سعودی نیز در کاخ سلطنتی دیدار کرده است. یک منبع آگاه به این روزنامه گفته است که هدف از دیدار همزمان رهبران سیاسی و فرماندهان نظامی پاکستانی از ریاض، اطمینان دادن به سعودی ها در خصوص تعهد اسلام آباد به امنیت عربستان بوده است.

ماه گذشته و در پی ساقط شدن «عبد به منصور هادی» در یمن، عربستان سعودی با تشکیل ائتلافی از کشورهای عربی و درخواست کمک از پاکستان و مصر به این کشور حمله کرد. با این حال پارلمان پاکستان تقاضای دولت سعودی برای اعزام نیرو به یمن و پیوستن به ائتلاف آنها را رد کرد که این موضوع باعث نارضایتی سعودی ها از دولت نواز شریف شد.