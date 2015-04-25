رقابت «چند مترمکعب عشق» در جشنواره سان فرانسیسکو

نوید محمودی تهیه‌کننده فیلم سینمایی «چند مترمکعب عشق» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این فیلم همچنان به حضور بین المللی خود در جشنواره های مختلف ادامه می دهد، گفت: در حال حاضر «چند مترمکعب عشق» به کارگردانی جمشید محمودی در بخش اصلی پنجاه و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم سان فرانسیسکو حضور دارد.

وی تاکید کرد: جشنواره فیلم سان فرانسیسکو از پنجشنبه سوم اردیبهشت ماه آغاز و تا ۱۷ اردیبهشت ماه ادامه دارد.

«چندمتر مکعب عشق» به کارگردانی و نویسندگی جمشید محمودی و تهیه کنندگی نوید محمودی داستان عبدالسلام یک مهاجر افغان است که به همراه دخترش مرونا در یک کارگاه مشغول کار و زندگی است. عشقی در راه است عشق صابر و مرونا، عشقی که فرجامش را هیچ کس نمی داند، نه صابر، نه مرونا و نه حتی عبدالسلام...

در این فیلم بازیگرانی چون ساعد سهیلی، علیرضا استادی، نادر فلاح، حسیبا ابراهیمی و مسعود میرطاهری حضور دارند.

این فیلم سینمایی پیش از این در جشنواره هایی چون پوسان کره جنوبی، تالین استونی و مولهایم آلمان، کانادا، چک، ترکیه و جشنواره فیلم فلورانس حضور داشته است. این فیلم در سی و دومین جشنواره فیلم فجر با استقبال منتقدان روبه رو شد و چندین سیمرغ را برای عوامل آن به ارمغان آورد.