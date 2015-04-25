سالانه ۶۰ هزار تن کشمش در قزوین تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پیله فروش ظهر شنبه در سیزدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: امنیت غذایی از مهمترین مسائلی است که توجه دولتمردان، اندیشمندان و محققان رابه خود معطوف داشته که دو نکته عمده در حل مسائل تولید محصولات کشاورزی حائز اهمیت است.

وی افزود: کلیه عملیاتی که باعث بالابردن کیفیت، کمیت و کاهش ضایعات در امر تولید شده از مرحله کاشت تا بازار رسانی، عامل اقتصادی و سیاست های اتخاذ شده از طرف دولت که به منظور بهبود افزایش صادرات محصولات کشاورزی وضع می شود.

پیله فروش تصریح کرد: استان قزوین بیش از ۱۰۰۰ سال قدمت باغبانی دارد و بر اساس آمار نامه سال ۱۳۹۲ سطح کل اراضی باغی آبی و دیم استان ۷۲ هزار و ۴۳۹ هکتار و میزان کل تولیدات باغی ۴۶۹ هزار و ۲۷۵ تن است که این استان از نظر سطح کشت باغات ۲.۷۹ درصد و از نظر تولید ۲.۹۴ درصد از کل کشور را به خود اختصاص داده است و در هر دو مورد در رتبه دهم کشوری قرار دارد.

وی بیان کرد: سطح زیر کشت تاکستان های استان قزوین ۳۰ هزار و ۵۳۸ هکتار است که ۲۹ هزار و ۵۴۶ هکتار آن آبی بارور است و رتبه نخست محصولات باغی را دارا می باشد.

این مسئول میزان تولید انگور استان قزوین را ۲۹۶ هزار و ۵۲۴ تن ذکر کرد و افزود: قزوین رتبه سوم تولید انگور کشور را به خود اختصاص داده است و ۲۹۵ هزار و ۴۳۶ تن آن در اراضی آبی تولید میشود.

مدیرباغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اظهارداشت:در استان بیش از ۳۰ رقم انگور شامل ۸۵ درصد رقم بیدانه سفید و قرمز و مابقی ارقام دیگری چون عسگری، میش پستان، صاحبی، شاهانی، کندری، ملایی، شصت عروس، احمدی تولید می شود و امکان اشتغال زایی برای مردم چه مستقیماً در تاکستان ها و چه در کارخانه های فرآوری و صادرات از مزیت های نسبی موکاری است و سرمایه گذاریهای زیادی در استان قزوین در امر احداث بارگاهها و کارخانجات فرآوری کشمش صورت گرفته است.

پیله فروش یادآورشد:استان قزوین یکی از عمده ترین تولید کنندگان کشمش بوده که در تعیین قیمت کشمش کشور و صادرات آن تاثیرگزار است و از آنجا که اقتصاد باغداران از تهیه کشمش و فروش آن حاصل می شود و نوسان قیمت آن مستقیما براقتصاد خانواده وبرنامه ریزی های آینده آنان درمسائل فرهنگی، آموزشی و اجتماعی این خطه تاثیر دارد توجه به این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است.

این کارشناس گفت: ۳۰ درصد انگور استان به مصرف تازه خوری و ۶۵ درصد برای تهیه کشمش و پنج درصد تهیه آبغوره، سرکه و شیره مصرف می شود و سهم صادرات انواع کشمش تیزابی ۹۰ درصد، آفتابی هفت درصد و کالیفرنیایی نیز سه درصد است.

تولید ۶۰ هزار تن کشمش در استان قزوین

پیله فروش تصریح کرد: کشمش تولیدی استان معمولاً بین ۴۵ تا ۶۰ هزار تن است که رتبه نخست تولید کشمش در سطح کشور را دارد که از این میزان حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار تن آن صادر می شود که سال گذشته ۵۳ میلیون دلار کشمش به کشورهای لیتوانی، سنگاپور، فرانسه، آلمان، اسپانیا، استرالیا،عراق مراکش، برزیل، مالزی، نیوزلند، لهستان، مجارستان، انگلیس و فیلیپین صادر شده است.

وی اضافه کرد:عمده صادرات کشمش استان از گمرکات سایر استانها انجام میشود و کشمش صادراتی از گمرک استان معمولاً کمتر از ۸ هزار تن می باشد.

پیله فروش میزان مصرف کشمش سرانه داخلی ذا حدود ۵۰۰ گرم و میزان مصرف سرانه جهانی را حدود ۱۷۰ تا ۲۰۰ گرم اعلام کرد.

سه هزار هکتار از باغات انگور استان داربستی شده است

وی در ادامه به اهمیت داربستی کردن باغات انگور برای افزایش عملکرد در واحد سطح اشاره کرد و گفت: با اجرای داربستی کردن باغات عملکرد محصول انگور از۱۰ تن در هکتار به طور میانگین تا ۳۰ تن در هکتار افزایش می یابد.

پیله فروش افزود:تاکنون بیش ازسه هزار هکتار از باغات انگور با بیش از ۱۵ میلیارد تومان اعتبار داربستی شده است.

معاون باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین هزینه لازم برای داربستی کردن یک هکتار باغ انگور با پایه چوبی را ۱۱۰ میلیون ریال، پایه بتنی ۱۳۰ میلیون ریال،پایه فلزی نمره ۵ حدود ۱۸۰ میلیون ریال و فلزی نمره ۶ را حدود ۱۹۰ میلیون ریال ذکر کرد.

پیله فروش همچنین در خصوص اجرای طرح آبیاری تحت فشار در باغات انگور نکاتی را متذکر شد.