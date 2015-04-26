  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۶ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۴:۴۹

برای دیدار با سایپا البرز؛

ترکیب تیم پرسپولیس مشخص شد/ بازگشت گابریل و نیمکت‌نشینی خانزاده

ترکیب تیم پرسپولیس مشخص شد/ بازگشت گابریل و نیمکت‌نشینی خانزاده

اسامی بازیکنان پرسپولیس برای دیدار با سایپا البرز در هفته بیست و هفتم لیگ برتر درحالی اعلام شد که نام محمدرضا خانزاده در بین نفرات اصلی دیده نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کادرفنی تیم فوتبال پرسپولیس اسامی 11 بازیکن این تیم برای بازی با سایپا البرز در هفته بیست و هفتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور که عصر امروز در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار می‌شود را به شرح زیر اعلام کرد:

سوشا مکانی، محمدرضا نورمحمدی، مایکل اومانیا، بابک حاتمی، حمید علی‌عسگر، احمد نورالهی، محمد نوری، فرناندو گابریل، پیام صادقیان، امید عالیشاه و مهدی طارمی

برای این بازی محمدرضا خانزاده در ترکیب تیم پرسپولیس قرار ندارد و به نظر می‌رسد این بازیکن به خاطر درگیری با هواداران در قطر، از ترکیب اصلی خارج شده است.

کد مطلب 2562564

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها