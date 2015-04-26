به گزارش خبرنگار مهر، کادرفنی تیم فوتبال پرسپولیس اسامی 11 بازیکن این تیم برای بازی با سایپا البرز در هفته بیست و هفتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور که عصر امروز در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار میشود را به شرح زیر اعلام کرد:
سوشا مکانی، محمدرضا نورمحمدی، مایکل اومانیا، بابک حاتمی، حمید علیعسگر، احمد نورالهی، محمد نوری، فرناندو گابریل، پیام صادقیان، امید عالیشاه و مهدی طارمی
برای این بازی محمدرضا خانزاده در ترکیب تیم پرسپولیس قرار ندارد و به نظر میرسد این بازیکن به خاطر درگیری با هواداران در قطر، از ترکیب اصلی خارج شده است.
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